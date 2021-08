A desintegração do Afeganistão pode ser outro golpe para a credibilidade dos EUA

Mesmo assim, sr. Jihenu Ele disse que as democracias ocidentais “não deveriam adotar o princípio da indiferença ao sofrimento dos outros.”

Para começar, o Afeganistão nunca foi um interesse particularmente vital da Europa. A OTAN entrou em guerra há 20 anos apenas para mostrar solidariedade aos Estados Unidos após o 11 de setembro.

Mas o colapso repentino do Afeganistão é outro lembrete do que pode acontecer quando a Europa terceirizar para Washington.

Os países da OTAN permitiram que os americanos tomassem a decisão no Afeganistão, mesmo que reclamassem da falta de consulta. Para a OTAN, o lema sempre foi “Juntos, Juntos no Exterior”. Assim que o presidente Biden decidiu puxar a tomada, as forças da OTAN também começaram a sair rapidamente; Há pouco apetite para voltar.

Os principais temores da Europa agora são um novo influxo de imigrantes afegãos e um novo porto seguro para o terrorismo. Mas há muito tempo, o terrorismo europeu tem raízes mais próximas de casa, no norte da África e no Oriente Médio e no descontentamento doméstico, o governo Biden enfrenta outros problemas, e os europeus querem o apoio de Washington em questões mais importantes, como o clima mudança. Rússia e China, disse Robin Niblett, diretor da Chatham House, um think tank de Londres.

“Biden receberá alguns golpes por não consultar aliados e lidar com a estratégia falha de Trump”, disse Niblett. “Mas há mais a ganhar com o soft power americano ao superar a crise de Corona e focar em vacinas para o mundo, do que fazer mais sobre a sobrevivência do governo afegão.”

Niblett disse que os Aliados, especialmente a Grã-Bretanha e a Alemanha, estavam irritados com a forma como a retirada foi anunciada e a viram como um fato consumado, então ainda haveria algum dano.