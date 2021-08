A desigualdade das vacinas pode custar trilhões para a economia global: relatório

Uma mulher reage quando é vacinada com uma dose da vacina COVID-19 contra COVID-19 no Centro de Imunização em Mumbai em 12 de agosto de 2021. PUNIT PARANJPE | AFP | Getty Images

A economia global perderá trilhões de produto interno bruto devido ao atraso nas datas de vacinação, com as economias em desenvolvimento arcando com a maior parte das perdas devido à distribuição desigual, disse a Economist Intelligence Unit em um relatório. A Economist Intelligence Unit projetou que os países incapazes de vacinar 60% de sua população até meados de 2022 perderão US $ 2,3 trilhões entre 2022 e 2025. “Os países emergentes arcarão com cerca de dois terços dessas perdas, atrasando sua convergência econômica com os países mais desenvolvidos”, escreveu Agathe Demarais, diretora de previsões globais da EIU.

Há pouca chance de que a divisão seja eliminada em torno do acesso às vacinas. Agathe Damres Diretor de previsão global, Economist Intelligence Unit

A Ásia será "de longe o continente mais atingido" em termos absolutos, com perdas estimadas em US $ 1,7 trilhão, ou 1,3% do PIB projetado da região. De acordo com o relatório, os países da África Subsaariana perderão cerca de 3% de seu PIB projetado, o maior em termos percentuais. The Economist Intelligence Unit disse: "Essas estimativas são surpreendentes, mas apenas capturam oportunidades econômicas parcialmente perdidas, especialmente no longo prazo", observando que o impacto da pandemia na educação não foi levado em consideração nessas previsões. Os países mais ricos se concentraram no ensino à distância durante os bloqueios, mas muitos países em desenvolvimento não têm essa opção. Dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostraram que mais de 213 milhões de pessoas contraíram o vírus Covid-19 e pelo menos 4,4 milhões de pessoas morreram durante a pandemia.

Os países ricos estão avançando nas taxas de vacinação para a doença de Covid, Movendo-se em direção às doses de reforço e a reabertura de suas economias, enquanto os países pobres ficam muito atrás na corrida para serem vacinados. Cerca de 5 bilhões de doses da vacina foram administradas globalmente até 23 de agosto, mas apenas 15,02 milhões dessas doses foram em países de baixa renda, de acordo com o Our World in Data. “As campanhas de vacinação estão avançando em um ritmo gelado nas economias de baixa renda”, disse o relatório da Economist Intelligence Unit. O relatório disse que a desigualdade nas vacinas surgiu devido à escassez global de capacidade de produção e matéria-prima para a vacina, dificuldades logísticas no transporte e armazenamento das vacinas e hesitação devido à falta de confiança nas vacinas.

Muitos países em desenvolvimento também não podem pagar vacinas para suas populações e aguardam ansiosamente por doações dos países ricos, mas as iniciativas globais não têm sido inteiramente bem-sucedidas em levar as vacinas aos que delas precisam. “Há pouca chance de que a divisão sobre o acesso às vacinas seja superada”, disse Demarais, da Economist Intelligence Unit, em um comunicado. “COVAX, a iniciativa patrocinada pela OMS para enviar vacinas para economias emergentes, não atendeu às expectativas (modestas). ” “Apesar de comunicados à imprensa tentadores e promessas generosas, as doações dos países ricos cobriam apenas uma pequena parte dos requisitos – e muitas vezes, não podiam ser entregues”, escreveu ela. A Covax pretende entregar cerca de 2 bilhões de doses da vacina este ano, mas despachou apenas 217 milhões de doses até agora, De acordo com o rastreamento da UNICEF. Alguns dos suprimentos foram para países desenvolvidos, como Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, A Associated Press informou.

A Economist Intelligence Unit disse que os países mais pobres provavelmente se recuperarão da pandemia mais lentamente, especialmente se as restrições precisarem ser reimpostas devido às baixas taxas de vacinação. Os turistas também podem evitar países com grandes populações não imunes devido a questões de segurança, disse o relatório, enquanto o descontentamento político provavelmente aumentará. Os residentes podem estar insatisfeitos com o fato de seus governos locais não terem sido capazes de fornecer vacinas, e eles veem as nações mais ricas como estoques de vacinas. “Surtos de agitação social são altamente prováveis ​​nos próximos meses e anos”, escreveu Damaris.