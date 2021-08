A demonstração atrasada do PS5 foi abandonada devido a problemas técnicos

Depois de ontem anunciou que um Correção “Experiência em tempo real” Estará disponível globalmente a partir das 12h PT / 15h ET Hoje, a Blue Box Game Studios anunciou que uma demonstração de seu próximo projeto Abandonded foi adiada devido a problemas técnicos.

Há um problema técnico com a entrega do patch. Estamos trabalhando para que isso seja transmitido ao vivo o mais rápido possível. Pedimos desculpas pela inconveniência. – BLUE BOX Game Studios (BBGameStudios) 10 de agosto de 2021

A demonstração do Realtime Experience está disponível para download agora na PlayStation Store. Executar o aplicativo carrega o jogo onde ele solicita que você selecione um idioma, antes de exibir uma mensagem indicando que não é um teaser jogável, mas uma introdução ao que esperar. No entanto, quando você iniciar a demonstração agora, será saudado com uma mensagem “Volte em breve …” em um fundo preto.

O que a tela está lendo no momento quando o patch Abanunded Realtime Experience é ativado.

O atraso da Realtime Experience chega em um momento crítico para a Blue Box Game Studios, que adiou a revelação no final de junho. Abandoned também foi assunto de vários rumores, principalmente de que o jogo está ligado a Hideo Kojima e / ou uma nova entrada na franquia adormecida da Konami, Silent Hill.

Blue Box negou os rumores, indicando que ela não tem laços com a Konami ou Hideo Kojima. O diretor de cinema abandonado Hasan Kahraman fez um vídeo na conta do Twitter do estúdio confirmando que ele não é Kojima disfarçado.

