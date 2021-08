A data de estréia marcada para a quarta temporada de “Yellowstone”; Para o lançamento de “Mayor Of Kingstown”, “1883” – Prazo

Taylor Sheridande Yellowstone Confirmado o lançamento da quarta temporada no dia 7 de novembro em Paramount Network Com uma estreia de dois episódios que lançará duas séries do MTV Entertainment Studios, a estréia foi datada exclusivamente na Paramount +: Prefeito de Kingstown e a Yellowstone prefixo 1883.

Prefeito de Kingstown vai estrelar Jeremy Renner, Diane West, Hugh Dillon, Varys Lass, Toby Bamtiva, Emma Laird, Derek Webster e Taylor Handley.

Taylor Sheridan

Jordan Strauss / Invision / AP



Estreando em 14 de novembro na Paramount + e criado por Sheridan e Dillon, o drama contemporâneo segue a família McLusky. Eles são corretores de energia que operam prisões com fins lucrativos em Kingstown, Michigan. O drama aborda temas de racismo sistêmico, corrupção e desigualdade e oferece um olhar mais atento sobre sua tentativa de trazer ordem e justiça a uma cidade que não possui nenhum dos dois. Isso faz com que pareça um pouco ocidental, embora seja muito longe do rancho de Dutton em Montana. ao lado de Sheridan e Dillon (este último interpreta o xerife Donny Haskell em Yellowstone), episódios dramáticos (EMs) incluem Renner, Antoine Fuqua, David C. Glaser, Ron Burkel, Bob Yari e Michael Friedman.

Junto com o acordo na temporada passada Yellowstone falésias sobre se o patriarca da plantação John Dutton (Kevin Costner) vivo após ser baleado, ou sua filha Beth (Kelly Riley) ainda está conosco depois que sua mesa foi atacada com uma bomba incendiária com ela, ou o filho Case (Luke Grimes) vence sua luta enquanto atira com um mercenário mascarado, 4ª temporada, episódio 2 O primeiro dois também servirão de base para 1883. Esta é a pré-série com estreia marcada para domingo, 19 de dezembro na Paramount +. Ele retrata a jornada épica da família Dutton na fronteira oeste através das Grandes Planícies em direção à última fortaleza da América indomada, levando-os a se estabelecerem em Montana. Como o prazo foi relatado, prequel. Será destacado Sam ElliottTim McGraw e Faith Hill. Os produtores executivos são Sheridan e Yellowstone Co-criador John Linson, Art Linson, Glaser, Burkell e Yari.

Aqui está um teaser trailer de Yellowstone Isso só aumenta a trama sobre quem tentou derrubar os Duttons tão abruptamente quanto Michael Corleone fez com os chefes das Cinco Famílias:

tentando tentar Yellowstone Público para o serviço de streaming Paramount + da ViacomCBS, a Paramount Network irá transmitir um simulcast especial de cada uma das novas séries após a transmissão Yellowstone noite de estreia para os dois. 101 Studios atua como parceiro de produção em todas as três séries, que são parte do acordo geral de Sheridan com a MTV Entertainment Group e ViacomCBS.

Diane West e Hugh Dillon

Mega. AP



Nossa estratégia é fazer Yellowstone“Um grande sucesso número 1 com mais de 10 milhões de fãs, uma franquia global de sucesso com a incrível visão criativa de contar as histórias de Taylor Sheridan ao redor do mundo”, disse Chris McCarthy, presidente e CEO da MTV Entertainment. “Esta nova série vai estrear na Paramount + e contará com episódios especiais da estreia do dia Yellowstone Apresentando essas novas histórias a esse grande público, permitindo-nos tirar proveito de nossas plataformas lineares para alimentar o crescimento da Paramount +, que irá ao ar cada série exclusivamente após o segundo episódio. ”

Disse ViacomCBS Streaming, Diretor de Programação, Tanya Giles: “Prefeito de Kingstown E 1883 são exemplos perfeitos dos tipos de dramas de prestígio que nos concentramos em trazer para a Paramount +. Taylor Sheridan é um talento excepcional e estamos entusiasmados em expandir seu portfólio de séries dentro da família ViacomCBS. Com um evento especial de transmissão simultânea para ambas as séries na Paramount Network, continuaremos a alavancar ainda mais o escopo e o alcance da ViacomCBS para atrair públicos para a Paramount +. “

Glaser, CEO da 101 Studios, disse: “Estamos muito satisfeitos em apresentar esses programas como parte do universo recém-criado de Taylor Sheridan, que cresceu e se expandiu além de nossas grandes expectativas. Uma e outra vez, Taylor provou sua poderosa capacidade de contar histórias emocionantes. em emoção, drama, aventura e entreter o público em todos os lugares. Além disso, o outono é um grande espetáculo para a televisão, proporcionando aos telespectadores a experiência de visualização mais forte. A ViacomCBS tem sido um parceiro excepcional para nós ao longo dos anos e mostra a confiança da rede em todas as nossas ofertas. “