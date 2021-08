A Coreia do Sul está se preparando para limitar o domínio do Google e da Apple

SEOUL (Reuters) – A Coreia do Sul provavelmente proibirá o Google e a Apple de exigir que desenvolvedores de software usem seus sistemas de pagamento, efetivamente evitando que cobrem comissões em compras no aplicativo, a primeira dessas restrições a empresas de tecnologia por uma grande empresa. Economie.

Uma emenda à lei comercial de telecomunicações, chamada de “Lei Anti-Google”, que visa as operadoras de lojas de aplicativos com posições dominantes no mercado, está sendo considerada pelos legisladores sul-coreanos, que pressionaram a liberação da estrutura de comissão desde meados de 2020 .

Em comunicado, a Apple (AAPL.O) “Isso irá expor os usuários que compram produtos digitais de outras fontes ao risco de fraude, prejudicar suas proteções de privacidade e tornar suas compras difíceis de gerenciar”, disse a lei.

A fabricante do iPhone acredita que “a confiança do usuário nas compras da App Store diminuirá como resultado desta proposta – resultando em menos oportunidades para os mais de 482.000 desenvolvedores registrados na Coréia que ganharam mais de KRW 8,55 trilhões até agora com a Apple”.

Alphabet Corporation (GOOGL.O) O Google não estava imediatamente disponível para comentar.

Adam Hodge, porta-voz do escritório do Representante de Comércio dos EUA, disse que as autoridades americanas ainda estão considerando como equilibrar as opiniões das empresas de tecnologia dos EUA com a pressão do governo Biden para aumentar a concorrência no setor.

“Estamos engajando uma série de partes interessadas para reunir fatos à medida que a legislação está sendo considerada na Coréia, reconhecendo a necessidade de distinguir entre a discriminação contra as empresas dos EUA e o aumento da concorrência”, disse Hodge.

Tanto a Apple quanto o Google enfrentaram críticas globais por exigir que os desenvolvedores usem suas próprias lojas de aplicativos para usar sistemas de pagamento no aplicativo que cobram comissões de até 30% nas compras no aplicativo.

“Para aplicativos de jogos, o Google força os desenvolvedores de aplicativos a usarem seu sistema de pagamento … e quer expandir sua política para outros aplicativos como música ou webtoon”, disse Kwon Se-hwa, gerente geral da Korea Internet Corporations. The Association, um grupo sem fins lucrativos que representa empresas coreanas de TI.

“Se o novo projeto se tornar lei, os desenvolvedores terão opções para usar outros sistemas de pagamento independentes”, disse Kwon.

Naomi Wilson, vice-presidente de política para a Ásia no Conselho da Indústria de Tecnologia da Informação, um grupo comercial que inclui a Apple e o Google, disse que a legislação violaria os compromissos comerciais bilaterais e multilaterais da Coréia do Sul.

“Se o projeto for aprovado, representará desafios para desenvolvedores de aplicativos e lojas de aplicativos que buscam fazer negócios no mercado coreano”, disse ela, instando os legisladores coreanos a reexaminar os compromissos com os mercados de aplicativos e garantir que não afetem desproporcionalmente os EUA empresas.

A União Europeia propôs no ano passado a Lei de Mercados Digitais, que visa as comissões das lojas de aplicativos. As regras são projetadas para afetar grandes empresas, mas alguns legisladores europeus são a favor de endurecê-las para atingir especificamente os gigantes da tecnologia dos EUA, Reportagem da Reuters em junho. Consulte Mais informação

No início deste mês, nos Estados Unidos, três senadores bipartidários Envie uma fatura Isso controlaria as lojas de aplicativos de empresas que, segundo eles, detêm controle excessivo sobre o mercado, incluindo Apple e Google. Consulte Mais informação

Na Coreia do Sul, o principal mercado para a fabricante de telefones Android Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS)A Google Play Store gerou quase 6 trilhões de won (US $ 5,15 bilhões) em receita em 2019, de acordo com um relatório do governo publicado no ano passado.

no início deste ano, Google disse que vai cair A taxa de serviço que os desenvolvedores cobram de sua loja de aplicativos de 30% a 15% sobre o primeiro milhão de dólares em receita que ganham em um ano. A Apple deu passos semelhantes. Consulte Mais informação

Para a Apple, também, as comissões de compras no aplicativo são uma parte essencial de seu negócio de serviços de US $ 53,8 bilhões, uma despesa significativa para alguns desenvolvedores de aplicativos.

Em maio, uma ação antitruste movida pela famosa fabricante de jogos Fortnite contra a Apple revelou que a fabricante do jogo Eu paguei $ 100 milhões em comissões para a Apple por mais de dois anos. Consulte Mais informação

