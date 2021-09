A colisão de uma estrela morta causa uma explosão estelar sem precedentes

Caltech / IPAC



Durante anos, os astrônomos ficaram intrigados com o estranho raio de luz que irradia das profundezas do céu noturno. Alguns o rastrearam meticulosamente, lentamente percebendo o que a luz havia revelado – o registro do cadáver de uma estrela disparando em direção a sua estrela companheira e forçando-a a explodir na forma de uma explosão estelar massiva, ou supernova.

A surpreendente reação em cadeia aconteceu em 2014, mas suas evidências só chegaram à Terra por causa da velocidade com que a luz viaja pelo espaço, de acordo com pesquisadores que publicaram detalhes da saga na Science quinta-feira.

O principal autor do estudo, Dilon Dong, estudante de graduação do Instituto de Tecnologia da Califórnia, disse em um comunicado declaração.

Cerca de 300 anos atrás, dizem os pesquisadores, uma enorme carcaça estelar entrou perto da estrela viva menor e fez desta última sua companheira. E então sua dança da morte começou.

Chuck Carter



A enorme estrela cadavérica que puxou o outro corpo estelar para a terra dos mortos pode ser um buraco negro, que tem uma intensidade gravitacional tal que suga tudo violentamente para um abismo, ou uma estrela de nêutrons. As estrelas de nêutrons também são poderosas. É feito quase exclusivamente de nêutrons – uma colher de sopa é igual ao peso Monte Everest.

Depois que as estrelas orbitaram umas às outras por séculos, elas colidiram. Essa colisão é o que desencadeou a explosão de uma estrela viva, ou supernova. A supernova resultou em um jato brilhante projetando-se do núcleo da estrela enquanto o objeto colapsava sobre si mesmo, iluminando repentinamente o espaço ao seu redor.

A luminescência formada pela equipe de Dong estava na forma de ondas de rádio de curta duração que foram comparadas ao espectro de raios-X no céu. Os dados foram coletados de Verificando uma grande variedade do céu (VLASS), que visa gerar imagens de cerca de 80% do céu em três fases ao longo de sete anos.

“De todas as coisas que pensamos que descobriríamos com o VLASS, esta não foi uma delas”, disse Greg Hallinan, professor de astronomia da Caltech.