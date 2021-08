A Coinbase comprará $ 500 milhões em criptomoedas e investirá 10% de todos os lucros futuros em ativos digitais

A principal bolsa dos EUA, a Coinbase, revelou planos de adicionar meio bilhão de dólares em criptomoedas ao seu balanço.

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, anunciou que o conselho de diretores da empresa aprovou uma onda de gastos com criptomoedas em 20 de agosto. tweetA Coinbase também planeja investir 10% de todos os lucros gerados em ativos digitais no futuro, acrescentou.

Armstrong também observou que a empresa espera aumentar a porcentagem dos lucros que aloca para compras de criptomoedas ao longo do tempo.

Recentemente, recebemos a aprovação do Conselho para comprar mais de US $ 500 milhões em criptomoedas em nosso balanço patrimonial para aumentar nossas participações existentes. E vamos investir 10% dos lucros totais no futuro em criptomoeda. Espero que essa porcentagem continue a crescer com o tempo, à medida que a criptoeconomia amadurece. – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 19 de agosto de 2021

Uma postagem do blog publicada pela Coinbase no mesmo dia Anuncia Que a mudança estabeleceria a bolsa como a primeira empresa de capital aberto a manter ativos Ether, DeFi e Proof-of-Stake em seu balanço patrimonial.

O anúncio confirma o compromisso da Coinbase em fazer investimentos de longo prazo no setor de criptomoedas, observando:

“Nossos investimentos serão distribuídos de forma consistente ao longo de vários anos, usando a estratégia de cálculo do custo do dólar. Somos investidores de longo prazo e só abriremos mão de um investimento em circunstâncias específicas, como a baixa de um ativo de nossa plataforma.”

O post acrescenta que os investimentos futuros podem ser informados pelas participações de seus clientes, sugerindo que a Coinbase pode adicionar um ativo ao seu balanço se os usuários fizerem um grande depósito de uma criptomoeda específica.

A Coinbase conduzirá suas negociações em plataformas de terceiros ou por meio de uma mesa de negociação OTC para evitar a criação de um conflito de interesses com seus clientes.

para mim ligações criptográficasA Coinbase é atualmente a segunda maior das oito empresas públicas por participações de Bitcoin em seu balanço patrimonial, e a maior troca de criptografia pelo valor de BTC mantida em seu cofre.

Notícias sobre novos gastos com criptomoedas chegam apenas um dia depois de Coinbase concluí-lo Lançamento japonês Em parceria com a Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). De acordo com o anúncio, a Coinbase também será capaz de acessar a base de clientes da Mitsubishi de cerca de 40 milhões de clientes como parte de seu contrato.

No mesmo dia, a Coinbase também anunciou que havia coletado um arquivo Fundo de guerra de 4 bilhões de dólares de dinheiro para se preparar para as despesas regulatórias e o inverno criptográfico que se aproxima.