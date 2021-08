A chegada de Messi a Paris reflete um momento difícil no futebol

Mas a pergunta que a levou era a certa. A grande maioria dessas 10 equipes sabia que o jogo em sua forma atual não era sustentável. Os custos eram muito altos, os riscos muito altos. A corrida armamentista em que participaram apenas levou à destruição. Eles reconheceram a necessidade de mudança, mesmo que seu desespero e interesse próprio signifiquem que não podem determinar que forma essa mudança deve assumir.

Eles estavam preocupados por não poderem competir com o poder e a riqueza de dois ou três clubes que não estavam sujeitos às mesmas regras de todos os outros. Eles sentiram que o campo de jogo não estava mais nivelado. Eles acreditavam que, mais cedo ou mais tarde, os jogadores iriam reunir primeiro e depois os títulos em torno do Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City.

Isso era urgente, ao que parece. O Paris Saint-Germain assinou com Messi. O City poderia comprometer mais de $ 300 milhões para apenas dois jogadores em semanas, enquanto o resto do jogo lida com o impacto da pandemia. O Chelsea também gastou US $ 140 milhões no atacante. Esta é a semana em que todos os seus medos e todas as suas terríveis previsões desapareceram.

Não deve haver simpatia, é claro. Esses mesmos clubes não se importavam com o equilíbrio competitivo quando os desequilíbrios lhes convinham. Nada prejudica mais as chances de mudança significativa do que sua tentativa fracassada de acumular o máximo possível da fortuna do jogo para seus próprios fins.

Mas eles não são os únicos a perder neste caso. Em abril, naquele turbilhão de 48 horas, senti que o futebol havia evitado uma visão sombria de seu futuro. Quando Messi pousou no chão perto de Paris na terça-feira, com o surrealismo e o determinismo colidindo, foi difícil ignorar a sensação de que ele estava apenas trocando-o por outro.