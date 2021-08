A CBS News ridicularizou a reportagem afirmando que ‘as mudanças climáticas ajudaram a fortalecer o Taleban’

CBS News Um relatório na sexta-feira afirmou que as mudanças climáticas ajudaram a fortalecer Talibã, que agora adquiriu Afeganistão Milhares de americanos ficaram presos atrás das linhas inimigas.

No relatório “Como as mudanças climáticas ajudaram a fortalecer o Talibã”, a correspondente da CBS News sobre clima e energia, Kara Kurti, destaca que “áreas rurais do Afeganistão” foram “abaladas pelas mudanças climáticas” e disse que o Talibã “explorou” aqueles que sofreram de enchentes e secas que destruíram suas plantações e os deixaram famintos.

O relatório também afirmou que a neve e as geleiras nas montanhas do norte “derreteram mais rápido e mais cedo do que nunca”, resultando em inundações e secas no inverno, enquanto as “chuvas fortes” no sul e no oeste aumentaram de 10 a 25%. nos últimos trinta anos. ”

Repórteres surpresos com os comentários de Biden sobre a retirada no Afeganistão: ‘A realidade e a retórica estão a quilômetros de distância’

Kamal Alam, um pesquisador sênior não residente do Centro da Ásia do Sul do Conselho Atlântico, disse à CBS News que o Taleban está se aproveitando dos fazendeiros afegãos, que foram recrutados pelo grupo terrorista, já que eles podem ganhar mais dinheiro do que podem. agricultores.

Os críticos ridicularizaram a reportagem nas redes sociais e muitos sugeriram que era uma história perfeita para o site satírico The Babylon Bee.

O contribuidor espectador Stephen Miller respondeu com “Amazing”.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

“Não acredito que a CBS bateu a @TheBabylonBee por isso”, escreveu Patrick Gleeson, contribuidor da Forbes.

“A CBS News está destruindo a Babilônia agora”, escreveu o escritor conservador Harry Khachaturian em um tweet semelhante.