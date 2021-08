A capa AirPods de Spigen coloca o Apple AirTag Tracker em seus amigos

Gastar $ 329 em um par de fones de ouvido sem fio não é um investimento pequeno e, tão facilmente perdido no bolso quanto os AirPods Pro da Apple, é muito fácil de perder. Em vez de despejar imediatamente os sacos e destruir sua casa por eles, Spigen agora oferece uma solução menos apavorante: uma caixa protetora para AirPods Pro que apresenta um slot integrado para um rastreador AirTag fácil de encontrar.

Fones de ouvido fora do lugar Um problema que assola os fones de ouvido sem fio de incontáveis ​​fabricantes, não apenas da Apple. Empresas como nenhuma apresentaram soluções como disparar uma nota alta de Earbuds (1) eles próprios, mas isso exige que permaneçam ao alcance da voz para localizá-los. Se eles forem perdidos enquanto você estiver no exterior, provavelmente nunca mais os verá. Já que AirPods e AirPods Pro costumam atrasar a atualização, a Apple pode estar integrando novos recursos de rastreamento diretamente em versões futuras de seus fones de ouvido sem fio – mas isso não ajuda os milhões de pares que já estão por aí que mudam temporariamente para MIA diariamente.

Para quem não está interessado na colagem Ou registrar um rastreador AirTag em seu estojo de carregamento AirPods Pro, o Apple AirPods Pro Tag Armor Duo da Spigen é uma solução menos feia. A caixa de plástico de $ 35 adiciona volume extra à caixa do fone de ouvido, especialmente na frente, pois o rastreador do AirTag adicionado se projeta um pouco, mas irá protegê-los de quedas e permitir que sejam rapidamente localizados usando o aplicativo Find My da Apple, estejam eles presos entre o sofá almofadas ou jogadas em um parque a quilômetros de distância.

Contudo, É uma atualização de US $ 64 para o AirPods Pro e não é barato, mas é mais barato do que substituí-los completamente, algo que a AppleCare não cobre. No entanto, o caso de Spigen não é uma solução ideal. Se um fone de ouvido cair e se perder durante a execução, o AirTag no estojo de carregamento não ajudará muito a rastreá-lo. Se você é particularmente ruim em perder coisas, considere apenas um arquivo Par de fones de ouvido sem fio mais baratosque, neste ponto, Pode até parecer muito melhor Dos antigos AirPods.