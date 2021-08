A Bungie processa mais três fabricantes de trapaça e hacking 2

Bungee atinge as moscas trapaceiros. captura de tela : elástico

A guerra legal da Bungie contra a distribuição corporativa Fate 2 Códigos de trapaça escalados na semana passada com Novos processos por violação de direitos autorais Foi levantado contra Elite Boss Tech, Lavicheats e Veteran Cheats.

Bungie realmente entendeu Panela Habilite trapaça. No ano passado, o desenvolvedor buscou Objetivo valioso, cooperou com a Riot contra gatorchese, junto com a Ubisoft, entrou em um processo contra anel criador de trapaça -1. Agora a Bungie dobrou com três novas reivindicações, cada uma enviada em 18 de agosto, cada uma visando um recurso diferente para fraudes devastadoras para o jogo.

Nosso primeiro Sua reclamação contra Elite Boss TechA empresa por trás do famoso site de cheat The Hacks. Embora não esteja listado atualmente no site, Wallhax Fate 2 O cheat oferece a combinação padrão de um aimbot, que ajuda os jogadores a mirar em seus inimigos com grande precisão, e um hack ESP, que permite que os jogadores vejam os inimigos em qualquer lugar, incluindo atrás de uma cobertura ou através do mapa.

Além da pirataria e da trapaça, a Bungie alega que a Elite Boss Tech e várias entidades relacionadas usaram o material protegido por direitos autorais do criador do jogo para produzir anúncios de seus serviços, enquanto usavam cópias ilegais do software da Bungie para criar “ganchos” que os trapaceiros usam para contornar Fate 2Medidas antifraude. A Bungie está solicitando uma injunção contra a Elite Boss Tech, destruição de todos os softwares fraudulentos e danos.

o O segundo processo visa Konsal “Lavi” Bansal, o dono da Lavicheats, que fornece serviços e cheats para uso em vários jogos. Novamente, o arquivo Fate 2 Os trapaceiros estão hackeando e hackeando software. A Bungie está buscando uma compensação semelhante.

Finalmente, a Bungie alcança As pessoas que administram Veterancheats.com Para vender cheats como aimbots, munição infinita, saúde infinita e o bom e velho ESP.

Não é hora de vender um negócio Fate 2 Hacks, ao que parece. Se o seu plano de carreira inclui ajudar os Guardiões a traçar seu caminho através da saga de ficção científica da Bungie, não é tarde demais para mudar seu curso. Para começar, talvez tente não ser um idiota.