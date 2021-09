A Austrália venceu o mundo com seu bloqueio Covid. Agora ele está profundamente dividido sobre como reabrir

Desde então, a controvérsia sobre o assunto se transformou em uma disputa de estilingue nada amigável para a família entre os estados sobre um plano nacional para abrir as fronteiras internas antes do Natal.

o problema Nem toda a Austrália está ansiosa para deixar a caverna tão rapidamente.

As empresas estão sofrendo, as famílias estão divididas e a incerteza constante afeta a saúde mental das pessoas.

No entanto, em partes do país que conseguiram conter o Covid-19, incluindo os estados da Austrália Ocidental e Queensland, há pouco apetite para abrir fronteiras e permitir a entrada do vírus.

Após 18 meses desfrutando de seu sucesso em manter a Covid afastada, os políticos australianos agora são forçados a mudar de uma estratégia sem a Covid para viver com o vírus.

A questão é como eles podem persuadir os australianos a apoiar o plano nacional quando alguns líderes estaduais estão em rebelião, com um primeiro-ministro pedindo o plano. Loucura completa.

‘inevitável’

Por um tempo, junto com Nova Zelândia vizinha O sucesso da Austrália fez com que ela fosse motivo de inveja em grande parte do mundo ocidental. Com o aumento de casos e mortes por Covid em todo o mundo, a Austrália manteve-se praticamente livre da Covid.

O governo australiano fechou as fronteiras do país em março de 2020, logo após o início do primeiro surto global, e qualquer infecção no país desde então foi eliminada com fortes restrições.

Até junho.

Depois disso, a Austrália sofreu um surto da doença altamente contagiosa covid-19 delta A alternativa é New South Wales, estado em que Sydney é sua capital.

O governo local inicialmente impôs restrições à luz, mas como os casos continuaram a se espalhar, eles não tiveram escolha a não ser fazer cumprir o bloqueio. Desde então, a infecção se espalhou para Melbourne, no estado de Victoria, e depois para a capital, Canberra.

Na sexta-feira, mais da metade dos 25 milhões de australianos estão presos, incluindo todos os residentes de três estados e territórios – New South Wales, Victoria e Australian Capital Territory.

Diante da crescente pressão econômica, o elevado número de casos e Protestos violentos contra bloqueio Morrison anunciou o início do fim da política zero Covid da Austrália em 22 de agosto.

Ele quer que os australianos sigam o exemplo dos EUA, Reino Unido e UE, que começaram a abraçar a coexistência com a Covid, usando vacinas para reduzir as internações hospitalares e, ao mesmo tempo, permitir versões de viagens gratuitas.

De acordo com o plano nacional da Austrália, o país será reaberto com restrições limitadas quando pelo menos 70% das pessoas elegíveis receberem duas doses da vacina.

No entanto, o país tem lutado para imunizar sua população devido à falta de suprimentos urgentes e suprimentos insuficientes. Na sexta-feira, cerca de 37% das pessoas com mais de 16 anos na Austrália receberam duas doses, em comparação com Pelo menos 60% nos Estados Unidos mais de 78% no Reino Unido.

O plano australiano, uma cópia do qual foi aprovado por todos os estados e territórios, foi baseado na modelagem do Instituto Doherty, um órgão de pesquisa de doenças infecciosas. O instituto estima que, com cobertura vacinal adequada e restrições moderadas, a Austrália pode reabrir para o mundo Menos de 100 mortes em seis meses.

“É assim que é viver com a Covid”, escreveu Morrison em um artigo de opinião. “O número de casos provavelmente aumentará quando começarmos a nos abrir. Isso é inevitável.” Distribuído para a mídia local.

Reabrir a resposta

Em sua clínica em Perth, GP Dono O’Donovan disse muito Seus pacientes – especialmente os idosos – estão preocupados com um possível surto de Covid-19 na Austrália Ocidental.

“Esse tipo de pessoa tem muito medo de se abrir … Eles se preocupam com o que vai acontecer, e pessoas da esquerda, direita e do centro estão dizendo que a Covid vai entrar aqui e vamos chocar tanto quanto NSW ”, disse O’Donovan.

“Há muito medo.”

Austrália Ocidental, Austrália do Sul, Queensland e Tasmânia conseguiram manter os casos Covid-19 próximos de zero e, como resultado, seus líderes estão menos ansiosos para abraçar o impulso de Morrison para abrir as fronteiras.

O primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Mark McGowan, disse que a reabertura prematura para “importar deliberadamente o vírus” seria Loucura completa.

“Atualmente, não temos restrições em nosso estado, uma qualidade de vida impressionante e uma economia extraordinariamente forte que financia esforços de socorro em outras partes do país”, escreveu McGowan no site. Site de rede social do Facebook

“A Austrália Ocidental deseja apenas decisões que levem em consideração as circunstâncias de todos os estados e territórios, não apenas Sydney.”

Exigir modelagem mais detalhada de como abrir A primeira-ministra de Queensland, Anastasia Palchuk, reconheceu que Covid provavelmente cruzará os limites do estado, mas elaExigir modelagem mais detalhada de como abrir Afeta crianças não vacinadas

“Em vez de provocar brigas e ataques, vamos ter uma conversa boa e educada, e não há nada de errado em fazer perguntas decentes sobre a segurança das famílias”. Ela disse , Depois de ser acusado de criar terror ao se concentrar apenas no pior cenário possível para mortes.

A Associação Médica Australiana (AMA) parece concordar com líderes estaduais relutantes, alertando em uma carta ao primeiro-ministro Morrison que o sistema de saúde da Austrália tem sido. Não está pronto para o surto cobiçoso vacinas ou não.

“Nossos hospitais não estão emergindo de uma posição de força. Eles estão longe disso.”Omar Khurshid Presidente da AMA رئيس

“Se abrirmos as portas para a Covid, corremos o risco de ver nossos hospitais públicos desmoronar e parte disso decorre de uma falta de investimento de longo prazo na capacidade de hospitais públicos por parte dos governos estadual e federal”, disse o presidente da AMA, Dr. Omar Khurshid, em um comunicado . .

“Nossos hospitais não estão emergindo de uma posição de força. Eles estão longe disso.”

Falando na sexta-feira, Morrison disse que o governo está estudando a capacidade do sistema hospitalar australiano de lidar com infecções por Covid antes de sua reabertura – e que os preparativos estão em andamento há algum tempo.

estresse de bloqueio

Luke Stepsys, um dono de restaurante de Melbourne, recebeu duas doses de sua vacina contra Covid-19, mas quando ficou sem leite na noite de terça-feira, ele não pôde sair de casa para pegar mais. Ele já ultrapassou o toque de recolher das 21h em Melbourne.

“Fui totalmente vacinado e esta noite estou enjaulado como um animal em uma gaiola”, disse ele.

Desde o início da epidemia, Melbourne passou Mais de 210 dias Está em um fechamento apertado – o mais longo em qualquer cidade australiana – e a pressão está começando a se instalar.

“Tive dias incontáveis ​​em que teria feito qualquer coisa para acabar com isso”, disse Stepsis.

“Você fica tão confuso, tão deprimido e não tem respostas. Tenho que ser forte por todos os meus funcionários e pela minha família, mas internamente estou queimando vivo.”

“Tenho que ser forte por toda a equipe, tenho que ser forte pela minha família, mas internamente estou queimando vivo.”Luke Stepsis Dono de restaurante em Melbourne

Em 5 de agosto, as autoridades estaduais ordenaram que os vitorianos fechassem suas casas depois que um pequeno número de casos cruzou a fronteira de New South Wales. Os cidadãos só podem sair de casa por motivos essenciais, como comprar mantimentos.

Stepsys disse que seus restaurantes conseguiram pagar suas dívidas devido a uma decisão de última hora em março de 2020 de abrir mão de uma grande compra comercial, deixando-o com uma economia significativa. Mas ele disse que a indústria da hospitalidade como um todo está “esmagada”.

“Tenho um amigo em Las Vegas que tem um restaurante e me disse: ‘Cara, você fechou o negócio por cinco casos?'”, Disse Stepsis. “

Do outro lado da fronteira, NSW se inscreve Mais de 1.000 novos casos Covid-19 por dia , que são os números mais altos que a Austrália registrou desde o início da epidemia.

Os líderes de NSW e Victoria abraçaram o plano de Morrison de se afastar da estratégia de Covid zero, com ambos prometendo mais liberdade para os cidadãos assim que determinados alvos de vacina forem alcançados. Na quinta-feira, New South Wales se tornou o primeiro estado australiano a atingir 70% de cobertura da primeira dose da vacina, e os residentes agora podem fazer exercícios ilimitados em certas áreas.

O epidemiologista de Melbourne, Tony Blakely, disse que a estratégia ‘zero Covid’ da Austrália era apenas uma medida temporária até que populações suficientes fossem vacinadas ou novos tratamentos fossem descobertos para tornar seguro viver com Covid.

Ele disse que viver com zero Covid no longo prazo não é sustentável. Mas ele acrescentou que qualquer reabertura deve ser administrada com cuidado, lembrando que o país deve garantir que todas as comunidades – especialmente as vulneráveis ​​- estejam 70% vacinadas.

“Se eles abrirem e a cobertura vacinal nessas áreas for de apenas 40% e 90% em outros lugares, você tem um problema real”, disse ele.

‘Somos apenas uma ilha que parou de voar’

Com disputas e controvérsias, não está claro o que acontecerá quando as metas de vacinação da Austrália forem cumpridas.

Alguns estados australianos podem se abrir para o resto do mundo antes que as pessoas tenham permissão para dirigir de um estado para outro.

O tesoureiro Josh Frydenberg disse: “Você poderia ter uma situação ridícula em que alguém em NSW pudesse viajar para o Canadá antes de ir para Cairns, ou alguém em Victoria poderia viajar para Cingapura ou Bali antes de ir para Cairns. Perth”. Segunda-feira.

“Alguém em Victoria pode viajar para Cingapura ou Bali antes de ir para Perth.”Josh Frydenberg Tesoureiro australiano

De olho na economia vários meses após a eleição, o governo federal quer reabrir o país para que a Austrália possa sair de sua caverna e se juntar ao resto do mundo.

Na quarta-feira, a procuradora-geral australiana Michaelia Cash pareceu ameaçar com uma ação legal para forçar os estados a abrirem suas fronteiras. No entanto, Cash mais tarde alegou que havia sido mal interpretado, sugerindo que o governo federal queria evitar a aparência de intimidar os estados para fazerem suas ofertas.

Em Victoria, Stepsis está questionando as promessas de que a vida será mais livre quando o país sair do bloqueio. Ele acredita que no momento em que ocorrer um grande surto, as autoridades locais irão puxar novamente o “gatilho do bloqueio”.

“Acho que eles se colocaram em uma situação difícil tentando ser os melhores do mundo”, disse ele, referindo-se ao sucesso anterior da Austrália em manter Covid afastado.

“Os australianos recostaram-se a bater no peito – ‘Olhe para nós, espertos, vencemos o vírus. Não somos espertos, somos apenas uma ilha que tem voos fixos. “