A Austrália relata casos diários de COVID-19, que são colchetes para os piores

MELBOURNE (Reuters) – A Austrália, lutando para conter a pior onda do novo coronavírus, relatou 1.756 infecções no sábado, outro recorde, e as autoridades alertaram que o pior ainda está por vir e pediram às pessoas que se vacinassem.

A maioria dos casos ocorreu novamente em New South Wales, que luta contra um surto do tipo delta, altamente contagioso, desde meados de junho. O estado registrou 1.533 novos casos e mais quatro mortes.

A vizinha Victoria relatou 190 casos, o Território da Capital da Austrália 32 e Queensland um. As infecções diárias mais recentes são o dobro dos níveis da pior onda anterior da epidemia na Austrália há um ano.

Acreditando que esse surto não pode ser erradicado – uma estratégia bem-sucedida que estados e territórios usaram em ondas anteriores – as autoridades de Nova Gales do Sul e de Victoria se concentraram em vacinações rápidas para tornar os casos menos virulentos.

Embora as infecções em Victoria, em seu sexto bloqueio, tenham caído ligeiramente de 208 na sexta-feira, as autoridades de saúde disseram que o surto não atingiu o pico.

“A tendência geral é um aumento lento e constante. É por isso que a vacinação é tão importante, assim como seguir as regras”, disse o diretor de saúde de Victoria, Brett Sutton, em entrevista coletiva.

New South Wales, o estado mais populoso e lar de Sydney, espera mais de 1.000 novos casos por dia por pelo menos mais duas semanas, com as internações provavelmente chegando ao pico em outubro. No sábado, autoridades de saúde disseram que 137 das 173 pessoas em tratamento intensivo em hospitais não foram vacinadas.

Victoria, New South Wales e o Território da Capital da Austrália, que juntos representam quase 60% da população de 25 milhões da Austrália, estão sob confinamento estrito há semanas.

Espera-se que isso continue até que 70% da população esteja totalmente vacinada. No ritmo atual, a Austrália pode chegar tão longe no final de outubro ou início de novembro.

Apenas cerca de um terço dos maiores de 16 anos foi vacinado, embora o ritmo de vacinação tenha se acelerado muito, com o governo federal corrida do governo Para garantir mais fotos da Pfizer.

A Austrália registrou pouco menos de 60.000 casos de COVID-19 e 1.036 mortes, muito menos do que muitos países semelhantes.

