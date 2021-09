A Austrália lança um novo aplicativo orwelliano que usa reconhecimento facial e geolocalização para impor quarentena

Governo do sul Austrália Implementar uma nova política que exija que os australianos usem um aplicativo com reconhecimento facial e software de geolocalização para provar que aderiram a uma quarentena de 14 dias para viagens dentro do país. Enquanto um especialista político conservador chamou a política de “orwelliana”, ele disse à Fox News que era uma melhoria em relação à política atual COVID-19 Políticas.

A Austrália proibiu viagens internacionais, a menos que os residentes tenham permissão para deixar o país. O país também impôs severas restrições a viagens entre os seis estados da Austrália. Os residentes devem passar 14 dias em quarentena após o retorno.

Stephen Marshall, ministro-chefe da Austrália do Sul (um dos seis estados do país), lançou a política de aplicação de quarentena no final de agosto. Residentes de retorno de New South Wales e Victoria, dois outros estados australianos, podem passar 14 dias em quarentena depois de viajar em casa, em vez de em um hotel, desde que baixem e usem o aplicativo “Orwellian”, desenvolvido pelo governo da Austrália do Sul. ABC News Australia noticiou.

O aplicativo usa software de geolocalização e reconhecimento facial para rastrear aqueles em quarentena. O aplicativo entrará em contato com as pessoas aleatoriamente, pedindo-lhes que forneçam prova de sua localização em 15 minutos.

“Não dizemos a eles com que frequência ou quando, de forma aleatória, eles devem responder em 15 minutos”, disse Marshall.

Se o residente não puder verificar sua localização ou identidade mediante solicitação, o Departamento de Saúde da Austrália do Sul notificará a polícia, que fará uma verificação pessoal da pessoa em quarentena. Marshall disse que o governo não armazenará nenhuma informação enviada ao aplicativo.

“Acho que é correto descrevê-lo como orwelliano, mas é preciso entender o contexto”, Robert Carling, Membro Sênior em Economia No Center for Independent Studies, da Fox News. “É o estilo de quarentena doméstica australiana, e a alternativa é a quarentena de hotel no estilo australiano, sob a guarda da polícia, que as pessoas odeiam.”

Carling explicou que a Austrália do Sul está lançando uma quarentena piloto em casa como uma alternativa à quarentena de hotel, uma política nacional, e “os australianos ficariam felizes em adotar qualquer forma de quarentena residencial no lugar da quarentena em hotel”.

“A quarentena de hotéis é mais opressiva do que a quarentena doméstica, mesmo que esta venha com as vantagens da vigilância orwelliana”, explicou o pesquisador do CIS. Ele estima que os australianos paguem pela quarentena do hotel, que custa cerca de A $ 2.500 (US $ 1.850).

“Desde março de 2020, os australianos foram proibidos de deixar o país, a menos que possam obter permissão especial para fazê-lo”, explicou Carling. Ele descreveu essa proibição de saída como uma “medida totalitária no estilo da Coreia do Norte. Muitos outros países têm quarentenas obrigatórias de algum tipo, mas não têm proibições de saída”.

O pesquisador destacou que “viagens internacionais não podem ser aplicáveis ​​com quarentena em hotéis, mas serão com quarentena domiciliar”. “É claro que não preferiríamos nenhuma quarentena, mas isso parece uma ponte longe demais para que nossos governos evitem muitos riscos de COVID neste momento.”

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, a Austrália do Sul não registrou nenhum novo caso de COVID-19 desde 23 de agosto e nenhuma morte desde 12 de abril. A Austrália do Sul tem a terceira maior população dos estados australianos, com 1,8 milhão. Nova Gales do Sul, com uma população de 8,1 milhões e a principal cidade de Sydney, responde pela maioria dos novos casos e mortes, levando ao ressurgimento do país.

O primeiro-ministro Scott Morrison anunciou recentemente que a Austrália encerrará sua política “COVID Zero” após decidir que a abordagem de bloqueio severo do país não é “sustentável” em face da variante delta COVID-19 mais contagiosa. O país manteve restrições e bloqueios rígidos para evitar um surto, mas a recente série de casos e mortes em NSW parece ter provado que a estratégia é falha.

O governo pretende eliminar a maioria das restrições assim que 80% dos adultos forem vacinados, um padrão que o país pode atingir até o final do ano.

Carling observou que a experiência de implementar a quarentena “orwelliana” no sul da Austrália – embora horrível – representa um passo em direção a uma vida normal que é indescritível.

O governo da Austrália do Sul não respondeu a um pedido de comentários da Fox News até o momento.