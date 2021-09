A Apple não tem planos imediatos para um iPhone via satélite

foto : Keith Srakocic ( AP )

Os relatórios sugerem que o iPhone 13 permitirá que os usuários enviem mensagens de texto e liguem, mesmo quando não têm cobertura de celular conexão de satélite Isso causou um grande rebuliço na semana passada, especialmente considerando que o evento de revelação da queda da Apple está prestes a mudar. No entanto, outro boato agora diz que isso é um absurdo, o que significa Você não precisa preparar sua carteira ainda.

Bloomberg mencionado No domingo, a Apple disse que não tinha planos “agora, no próximo ano ou em qualquer momento no futuro próximo” de construir um iPhone via satélite. De acordo com o porto, os dispositivos da Apple ainda não estão prontos para dar suporte a chamadas e mensagens de texto sem cobertura de celular. Também seria caro e poderia deixar as operadoras com as quais você trabalha muito, muito irritadas.

Embora não exista um iPhone que funcione via satélite no momento, isso não significa que a Apple não esteja trabalhando em recursos de satélite. Bloomberg explique Que esses recursos são ditos Projetado para situações de emergência em áreas remotas. Nesses cenários, o telefone se conectará a redes de satélite para permitir que os usuários enviem mensagens de texto para socorristas ou relatem um acidente, como um acidente de avião ou O navio que está afundando.

Isso não soa tão legal quanto “ligue e envie mensagens de texto para qualquer pessoa, em qualquer lugar”, mas ainda são recursos muito úteis! Bem, com certeza me faria sentir melhor caminhando nas montanhas (o que eu fazia antes, apenas para acabar fora da pista com um par de vacas).

No entanto, parece ser assim Não é provável que vejamos recursos de satélite de emergência no iPhone 13 esperados no final deste mês. A Bloomberg afirma que dispositivos que suportam esses recursos podem ser incluídos no iPhone este ano, mas os próprios recursos não serão lançados até 2022. Além disso, esses recursos só estarão disponíveis em países “selecionados”, mas não em todos.

G / O Media pode obter comissão

Em outros rumores da Apple, você provavelmente não conseguirá obter seu Apple Watch Series 7 imediatamente. A tomada informou que o Série 7 – que deve ter telas de 41 e 45 mm e um novo design de borda plana – Será anunciado junto com o novo iPhone, mas Alguns modelos serão enviados em pequenas quantidades inicialmente, enquanto outros serão enviados Mais tarde.

Ainda não temos uma data para um evento da Apple em setembro, mas pode acontecer ainda esta semana.