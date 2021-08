A Apple mudará suas práticas na App Store em acordos legais

A Apple Inc. vai mudar. As políticas da App Store estão em um acordo legal, a primeira grande concessão da empresa do iPhone em meio a várias investigações antitruste.

Em uma proposta de acordo de uma ação coletiva de 2019 de desenvolvedores, Apple AAPL,

-0,55%

Ela concordou em permitir que os fabricantes de aplicativos direcionem seus clientes a opções de pagamento fora da App Store, o que poderia permitir que eles evitassem pagar as taxas de até 30% que a Apple cobra dos desenvolvedores para compras online em aplicativos iOS. A empresa também concordou com uma abordagem democrática para a funcionalidade de pesquisa na App Store, maior liberdade de preços e um relatório anual de transparência sobre as políticas de revisão de aplicativos das empresas e seus impactos.

Talvez a maior concessão da Apple seja permitir que os desenvolvedores finalmente se comuniquem com os clientes sobre opções alternativas de pagamento, com sua permissão, usando informações coletadas em seus aplicativos.

As mudanças se aplicam a desenvolvedores em todo o mundo – não apenas os desenvolvedores menores nos EUA que são cobertos pelo acordo.

As taxas cobradas dos desenvolvedores e as regras impostas pela Apple exigindo o uso da opção de pagamento da Apple em aplicativos sem orientação para outras opções de pagamento estiveram no centro de uma ação judicial separada, Epic Games Inc. contra a apple. O caso antitruste, movido pela fabricante do videogame “Fortnite”, está sendo decidido pelo mesmo juiz que agora avaliará o pedido, com previsão de decisão no caso Epic em breve.

Para mais: Outono maçã quente começou a anti-monopólio

A proposta de acordo apresentada na quinta-feira trata de um caso que buscava o status de ação coletiva para pequenos desenvolvedores – aqueles que ganham menos de US $ 1 milhão por ano – que se sentiam injustiçados pela Apple. A Apple ainda está defendendo suas práticas na App Store em ações legais para o acordo proposto de Donald R. Cameron e outros processos judiciais contra a Apple.

O processo diz: “A evidência do registro demonstra que as práticas contestadas neste e em outros casos são legais e bem justificadas pelo imperativo de agir – incluindo a proteção da propriedade intelectual da Apple e a proteção da segurança e privacidade dos clientes da Apple.” “No entanto, a Apple prefere trabalhar com desenvolvedores do que processá-los.”

A Apple também concordou em pagar aos desenvolvedores US $ 100 milhões, que mencionou recentemente em seu anúncio sobre o acordo proposto e chamou de “um fundo para ajudar os pequenos desenvolvedores dos EUA, especialmente porque o mundo continua a sofrer os efeitos do COVID-19.” O processo dos queixosos indicou que o fundo pagaria diretamente aos desenvolvedores valores que variam de $ 250 a $ 30.000, dependendo da receita anterior da App Store.

O acordo será então avaliado pela juíza Yvonne Gonzalez Rogers do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Oakland, Califórnia, que também presidiu e decidiu o caso antitruste da Epic. Uma decisão neste caso é esperada em breve.

Um estrategista jurídico da Apple disse que o acordo de ação coletiva era uma questão separada do contencioso com a Epic, e ele trabalhou de boa fé para desenvolvedores menores. Em novembro de 2020, por exemplo, a Apple reduziu pela metade as taxas de comissão de 30% para 15% sobre as vendas da App Store de empresas que geram não mais do que US $ 1 milhão em receita em toda a plataforma de software, incluindo compras no aplicativo.

A Epic não respondeu imediatamente a um e-mail solicitando comentários sobre o acordo. Algumas horas depois, ela compartilhou sua opinião como membro fundador da Coalition for App Fairness (CAF):

“A oferta de acordo fantasma da Apple nada mais é do que uma tentativa desesperada de evitar decisões de tribunais, reguladores e legisladores em todo o mundo. Esta oferta não faz nada para resolver os problemas estruturais e fundamentais enfrentados por todos os desenvolvedores, grandes e pequenos”, disse Megan DeMusio, CEO da CAF em um comunicado, que mina a inovação e a competição no ecossistema de aplicativos. “Permitir que os desenvolvedores se comuniquem com seus clientes sobre preços mais baixos fora de seus aplicativos não é uma concessão e destaca ainda mais o controle total da Apple sobre o mercado de aplicativos.”

No entanto, outro grupo de desenvolvedores elogiou a Apple. “As ações anunciadas pela Apple hoje ajudarão a fortalecer o ecossistema de aplicativos e apoiar os milhares de desenvolvedores que ganham a vida com aplicativos móveis”, disse Morgan Reed, presidente da Apps Association, em um comunicado.

Pelo menos um especialista em antitruste descartou o negócio como uma extensão do status quo. “Parece que os advogados de ação coletiva estão recebendo um cheque de US $ 30 milhões para fazer seu trabalho de relações públicas na Apple”, disse Matt Stoller, diretor de pesquisa do Projeto de Liberdade Econômica Americana, à MarketWatch. “Não vejo nada aqui que restrinja a Apple de alguma forma significativa.”