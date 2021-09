A Apple anuncia as primeiras ocorrências de carteiras de motorista e IDs na Carteira

Oito estados irão lançar um recurso que permitirá aos usuários adicionar carteira de motorista e IDs do estado ao Apple Wallet para iPhone e Apple Watch para uso em segurança nos aeroportos participantes, Uma maçã anunciado quarta-feira.

Arizona e Geórgia são os primeiros estados a adotar esse recurso, seguido por Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma e Utah, embora a empresa não tenha dado um cronograma.

A notícia chega poucos meses depois A Apple disse que está trabalhando no recurso Com a Administração de Segurança de Transporte na Conferência Mundial de Desenvolvedores em junho. A empresa disse que o recurso é uma etapa crítica no plano da Apple de substituir as carteiras físicas e proporcionará mais comodidade aos viajantes que desejam viajar no aeroporto sem tocar.

A Apple disse que adicionar os identificadores ao aplicativo Wallet funciona de forma semelhante ao carregamento de cartões de crédito e passes de trânsito. Uma vez que os usuários tenham verificado a identidade, eles também serão obrigados a realizar os movimentos faciais e de cabeça como uma medida de segurança adicional.

Depois de tocar em seu ID móvel em leitores de identidade nos aeroportos, os usuários devem concordar com uma nota do TSA usando o ID Facial ou Touch ID. A empresa afirma que os dados do cliente são “criptografados e protegidos contra adulteração e roubo” e que a identidade só pode ser visualizada pelo proprietário.

A Apple oferece atualmente IDs de estudante móvel Ele permite que os alunos acessem as instalações do campus e façam compras sem um cartão físico, um recurso que foi expandido para outras universidades nos Estados Unidos e Canadá neste verão.

O novo recurso de ID estará disponível com uma atualização de software do iPhone agendada para lançamento no final deste outono.