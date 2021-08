A Amazon vai pagar até US $ 1.000 em compensação por itens perigosos vendidos em seu site

A empresa anunciou na terça-feira que vai cuidar da satisfação do cliente por conta própria e, em seguida, perseguir as empresas se terceiros não responderem ou não quiserem fazer reivindicações válidas. A Amazon disse que as mudanças começam em 1º de setembro para todos os produtos vendidos em seu site.

Funciona assim: Os clientes podem entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da Amazon e notificarão o vendedor sobre o problema. Se o vendedor não responder, a Amazon disse que “tratará das preocupações imediatas do cliente, arcará com os custos e buscará o vendedor separadamente”. Se o vendedor rejeitar a reclamação, a Amazon disse que pode intervir para ajudar a resolver o problema, pagando até US $ 1.000 sem nenhum custo para o vendedor.

“Este processo simplificado economizará tempo, dinheiro e esforço para clientes e vendedores”, disse a Amazon sobre sua nova garantia A-to-Z. Isso representa um afastamento do processo atual de fazer com que os compradores entrem em contato com os vendedores diretamente sobre os problemas.