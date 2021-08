7 hotéis portugueses de design serão perfurados neste verão

Endereço: House Two, Olhio

Localizado no centro da vila de pescadores de Olho, este antigo depósito de peixes oferece um espaço moderno para viajantes ávidos, que cuidam meticulosamente da rica herança portuguesa. A moradia convertida, com a sua beleza do sul, ampla luz e atmosfera relaxante, torna-a no local perfeito para se refugiar e pensar no centro do maior porto de pesca do Algarve; Olho salgado e farto.

A Casa Dress, terceira pousada no endereço, foi inaugurada neste verão. Veja também Três Casas.

Foto: Endereços