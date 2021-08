6,5 milhões de certificados digitais já foram emitidos em Portugal

Cerca de 6,5 milhões de portugueses, o equivalente a 65% da população, têm certificação digital europeia, cujo lançamento teve início no dia 16 de junho, anunciou hoje o ministério dos serviços partilhados (SPMS) do Ministério da Saúde.

“Até o momento, cerca de 6,5 milhões de certificados digitais da UE foram emitidos”, disseram fontes da SPMS, acrescentando que um documento confirmando a vacinação contra Covit-19 foi testado negativamente ou já havia se recuperado da infecção por SARS-CoV-2. Luca.

A emissão destes certificados teve início em Portugal a 16 de junho e passou a vigorar em toda a União Europeia a 1 de julho, com o objetivo de facilitar a circulação segura de cidadãos em países estáveis ​​durante as epidemias. No Continente, este documento é obrigatório para viagens aéreas ou marítimas, acesso a viagens e estabelecimentos de alojamento local, entrada em restaurantes aos fins-de-semana e feriados, aulas colectivas em ginásios, spas e ‘spas’, casinos e bingo, casamentos e cristãs . De cada 10 pessoas, mais de 1.000 pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente interno) em eventos culturais, esportivos ou corporativos.

A Certificação Digital Govt da UE pode ser obtida por meio do Portal da Web SNS24 ou do aplicativo móvel SNS24.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.658 pessoas e foram notificadas 10.02807 infecções confirmadas, de acordo com a Direcção de Saúde.

A doença respiratória é causada pelo vírus corona SARS-CoV-2, descoberto em Wuhan, região central da China, no final de 2019, com variantes atualmente identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.