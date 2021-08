6 jogadores nomeados por Mike Tomlin após o treino de domingo

a Pittsburgh Steelers Treine novamente no Heinz Field no domingo enquanto se prepara para o próximo jogo da pré-temporada na quinta-feira contra Philadelphia Eagles. Já que o técnico Tomlin conversou com repórteres após o treino, é hora de dar uma olhada nos jogadores que o técnico Tomlin mencionou durante seu tempo na mídia. Lembre-se de que esses são os jogadores atuais para os quais uma pergunta específica foi feita durante o período de perguntas e respostas.

Rashad Cord e Kevin Dotson

Com o goleiro Kevin Dotson, o campo de treinamento dos Steelers começou, impossibilitado de participar devido a uma lesão anterior Chicago BearsO guarda Rashad Kord estava segurando o forte do lado esquerdo. O treinador Tomlin foi questionado sobre suas impressões sobre os curdos até agora no campo de treinamento.

“Acho que ele fez um excelente trabalho. Ele tem atitudes e comportamentos veteranos e isso é necessário, especialmente quando estamos passando por uma transição que estamos passando naquele grupo, quando perdemos alguns caras ou estamos trabalhando nesse grupo . Ele mostra seu nível de maturidade e experiência e isso é uma força para ele e para nós. “

Em uma pergunta posterior, o treinador Tomlin foi questionado sobre o retorno de Kevin Dotson aos treinos no domingo e como ele estava.

“Não posso te dizer. Vou dar uma olhada na fita primeiro. Foi bom estar de volta lá hoje.”

A próxima pergunta gerou alguma controvérsia em todo o país dos Steelers. O treinador Tomlin foi questionado se Kevin Dotson estava concorrendo com a segunda equipe por causa do que viu de Coward com a primeira. O treinador Tomlin respondeu à pergunta sobre a posição de Dotson após sua ausência por várias semanas.

“Ele não fez nada para ganhar representantes de primeira equipe. Do que estamos falando? Ele é um cara do segundo ano que não funcionou.”

Devin Bush e Nagy Harris

Embora esses dois caras não estivessem agrupados na pergunta inicial, fazia sentido colocar Devin Bush e Nagy Harris na mesma categoria com base nas perguntas e respostas subsequentes. Primeiro, o treinador Tomlin foi questionado sobre como Devin Bush tem olhado até agora no campo de treinamento.

“Fazendo um ótimo trabalho. Trabalho árduo, melhorando a cada dia. Animado para trazê-lo de volta para a grama. ”

Em uma pergunta posterior, o treinador Tom foi questionado e questionado sobre Devin Bush enfrentaria Nagy Harris nos ensaios e se eles se juntariam tanto quanto ele esperava.

“Estamos chegando lá. E, novamente, como eu disse antes quando abrimos, estamos começando a trazer algumas dessas pessoas de volta ao envolvimento total. E isso é uma meta, e é uma meta competitiva para ele. ele teve algumas dessas oportunidades ontem e vai ter mais à medida que continuamos a trabalhar. “É bom para ele e é bom para 22 (Nagy Harris) também.”

Cam Heyward e Eric Ebron

Outro jogador que cresceu com Devin Bush foi o capitão do Steelers, Cam Heyward. O treinador Tomlin foi questionado sobre a relação entre Bush e Howard,

“Você pode falar; ele escuta. Essa é a natureza do relacionamento deles.”

Outra pergunta foi feita ao treinador Tomlin se Heyward tinha “tendências muito antigas” ou se ele era apenas o velho daquele time em particular.

“Quando ele era jovem, costumávamos falar hipoteticamente sobre um certo dia que aquele cara estaria, quando ele olhava para caras como Aaron Smith e coisas assim. Na época, aquele momento de sua carreira parecia uma eternidade e um dia. Eu só quero lembrá-lo de que ele está lá. “.

Finalmente, quando se mudou para Eric Ebron, o treinador Tomlin foi questionado se ele mantém um registro das estatísticas individuais em suas instalações. Em sua resposta, o treinador do Tomlin, Eric Ebron, perguntou especificamente.

“Nós rastreamos isso, mas não da maneira que você sugere. É apenas um espírito competitivo que queremos incutir neles. Todo mundo sabe o que são bons atores ou atores desafiadores. Os caras querem fazer o cover de Ebron, por exemplo, porque ele é forte no campo , então, se você cobri-lo, terá a chance de cobri-lo novamente. Caso contrário, você terá que puxar para baixo e cobrir outra pessoa. Nesse sentido, mantemos a pontuação competitiva, mas não tudo o que mantemos o livro-razão. “

Na próxima pergunta, o treinador Tomlin foi questionado sobre o desempenho de Heyward nos ensaios.

“Cam perde muito mais do que ganha. Mas ele tem um espírito competitivo, não é?”

Finalmente, o treinador Tomlin foi questionado se Heyward estava se preparando para o treinamento para enfrentar Ebron especificamente ou se os treinadores inventaram a partida.

“Ele está sempre procurando competir. Ele se acha um atleta plus size. Observe que eu disse,Ele Ele se acha um atleta de grande porte. “

A nova entrevista de Mike Tomlin no final do show camp de treinamento dos Steelers pode ser vista abaixo.