4 americanos deixam o Afeganistão quando Blinken chega ao Catar

Quatro americanos conseguiram sair com segurança Afeganistão Através do uso de uma rota terrestre, em um esforço fácil do Departamento de Estado.

De acordo com um alto funcionário do Departamento de Estado, os quatro estão em boas condições e funcionários da embaixada dos EUA estavam presentes para recebê-los na segunda-feira.

Esta é a primeira vez que o Departamento de Estado facilita esse caminho desde que a retirada dos Estados Unidos foi concluída no final de agosto. E 124.000 evacuados no final de julho e agosto foram transportados para fora do Afeganistão.

De acordo com o Departamento de Estado, o Taleban estava ciente do movimento dos americanos em direção à fronteira e não os obstruiu. Os Estados Unidos não divulgaram o paradeiro dos quatro americanos.

A notícia da saída dos americanos chegou quando o secretário de Estado Anthony Blinken estava para chegar a Doha, no Catar, onde ele e o secretário de Defesa Lloyd Austin se reunirão com líderes do Catar para agradecê-los pela ajuda do país do Golfo aos Estados Unidos. O transporte aéreo em massa de americanos e afegãos vulneráveis, fornecendo um ponto de trânsito e apoio para os evacuados.

Em Mazar-i-Sharif, há Múltiplos aviões Desejando tirar cidadãos e residentes permanentes dos EUA do Afeganistão, mas o Taleban se recusou a deixá-los sair, de acordo com fontes do Congresso e de ONGs.

O Departamento de Estado aconselhou os membros do Congresso a informar os grupos que buscam evacuar o Afeganistão de Mazar-i-Sharif que o governo “não tem pessoal em Mazar-i-Sharif, não temos meios aéreos no país e não temos Mas o Departamento de Estado disse que manterá o Taleban em sua promessa de permitir que as pessoas partam. “O Afeganistão é livre”, acrescentando que “toda a comunidade internacional está focada em cumprir suas obrigações”.