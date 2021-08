2021 Windham Championship, odds, field score, previsões de golfe, melhores apostas Sedgefield

A temporada regular 2020-21 do PGA Tour terminou depois de quase um ano nos negócios com a Championship Wyndham esta semana. É um dos torneios mais interessantes de assistir durante toda a temporada, pois os jogadores podem entrar e sair dos 125 primeiros no ranking da FedEx Cup e manter (ou perder) suas cartas nas margens mais baixas. Há muito disso em jogo esta semana no Sedgefield Country Club, conforme os períodos da temporada regular e os jogos começam a tomar forma.

Vamos dar uma olhada mais de perto na competição desta semana com as probabilidades apresentadas via Caesars Sportsbook.

informação de chamada

Aconteceu: Wyndham Championship | datas: 12 a 15 de agosto

Localização: Sedgefield Country Club – Greensboro, Carolina do Norte

de: 70 portfólio: $ 6,4 milhões

Três coisas para saber

1. O problema do Zlatori: O 29º jogador do mundo está jogando contra Wyndham esta semana, e pode ser seu último torneio da temporada. Zalatoris não tem o status completo do PGA Tour, apesar de uma ótima temporada, e devido à forma como o sistema atual está configurado, ele não estará nos playoffs da FedEx Cup na próxima semana, a menos que ganhe esta semana e ganhe seu ingresso do PGA Tour. Isso terá pouco impacto em seu status como um futuro membro do PGA Tour ou nos torneios que ele joga na próxima temporada, mas será difícil para ele comprometer a oportunidade de ter muito dinheiro em jogo no próximo mês também como uma chance para garantir uma das últimas vagas na Ryder Cup no time dos EUA.

2. No limite: Abaixo está uma lista não exaustiva de jogadores de golfe que jogam com Wyndham e que também estão tentando entrar (ou permanecer) entre os 125 primeiros e chegar aos playoffs. Nem todos perderão seus cartões, mas há alguns grandes nomes aqui que podem ser do exterior olhando para o The Northern Trust no próximo fim de semana. O mais interessante é provavelmente Ricky Fowler, que jogou em todos os jogos dos playoffs da FedEx Cup desde 2010 (e terminou entre os 10 primeiros em três deles). Ele não perderá seu ingresso para o PGA Tour, mas precisa de um grande show em Sedgefield para tirar uma folga na próxima semana no Liberty National. Há indícios de que isso é possível. Ele está em 16º no campo em golpes ganhos em suas últimas 20 corridas e fez três cortes retos (e cinco de seis) após uma primavera cheia de largadas e paradas.

3. Oportunidade na web: Webb Simpson tem muito em jogo no próximo mês. Ele não é apenas um dos poucos atualmente fora dos 30 primeiros na classificação da FedEx Cup que pode realmente ganhar a FedEx Cup, ele é atualmente o número 13 na classificação da US Ryder Cup. Depois de um verão em que não fez muito barulho, em parte devido à lesão que o manteve fora do Wells Fargo Championship, Simpson atingiu um par de títulos sucessivos no top 20 no Open Championship e no WGC-FedEx St. convite. Ele sempre foi uma ameaça no Sedgefield, e com um pouco de impulso agora, espero que ele continue nos playoffs.

Notas no campo

O campo Wyndham é sempre interessante e tem alguns nomes legais este ano. Hideki Matsuyama, Webb Simpson, Louis Oosthuizen, Patrick Reed, Ricky Fowler, Bubba Watson, Adam Scott, Tommy Fleetwood, Matthew Wolff, Justin Rose e Xalatores acontecerão esta semana. E enquanto alguns deles estão passando por anos realmente fortes, todos eles serão um grande atrativo para os fãs neste final da temporada regular, com alguns lutando pela sobrevivência na pós-temporada. Grau B

