2021 FedEx Cup Portfolio, Payout: Tour Championship Prize Money Distribuição de $ 46 milhões no total

O 2021 Tour Champions terminou no domingo, quando Patrick Cantlay terminou uma chance à frente de John Ram para vencer os Playoffs da FedEx Cup e levar para casa o grande prêmio de $ 15 milhões. Cantelay, que ganhou o BMW Championship em um playoff de seis buracos sobre Bryson Dechambeau na semana passada, capturou eventos consecutivos para encerrar a temporada 2020-2021 do PGA Tour e agora é o carro-chefe do clube como Jogador do Ano. .

Os números divulgados no domingo foram surpreendentes. O vencedor do Tour Championship, Cantlay, recebeu $ 15 milhões. Se você chegou ao evento final, terá $ 395.000 garantidos, mesmo se terminar 30 ou desistir como Brooks Koepka. Todos os que alcançaram o BMW Championship receberam pelo menos $ 140.000. Caramba, quem terminou entre os 125 primeiros ganhou pelo menos $ 101.000. E tudo isso além do que os próprios torneios pagam. Some tudo e você estará dando à FedEx $ 60 milhões em recompensa em dinheiro para os melhores jogadores do mundo.

Abaixo está um detalhamento do prêmio em dinheiro para os 30 melhores jogadores de golfe no final do Tour Championship. Quando Cantlay e Ram estavam competindo no buraco 72 no domingo, uma diferença de $ 10 milhões estava pendurada em cada tacada que ele deu.

Carteira da FedEx Cup, prêmio em dinheiro do Tour Championship