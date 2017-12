Empresa Municipal Viver Santarém sem administração e sem orçamento

Depois do chumbo do novo conselho de administração da Viver Santarém, a Câmara Municipal reprovou agora o plano e orçamento da empresa municipal para 2018.

No conforto da maioria absoluta, o presidente da Câmara continua a escusar-se a entendimentos para a empresa municipal e o resultado voltou a repetir-se. Não foi por falta de aviso. Logo no início da discussão deste ponto da ordem de trabalhos, o vereador do PS Rui Barreiro disse que iria manter a posição política, que já tinha chumbado a anterior proposta, e sugeria que houvesse mais tempo para encontrar soluções e preparar uma proposta de novo conselho de administração da Viver Santarém, que deveria ter já a responsabilidade de apresentar o orçamento para 2018. “Não se entende porque razão a maioria do PSD não apresentou ainda uma nova proposta de administração da empresa que permita ao PS mudar de posição”, disse Rui Barreiro.

Feita a votação, e estando impedidos de votar o presidente Ricardo Gonçalves e a vereadora Inês Barroso, por integrarem a administração, a proposta de instrumentos previsionais da Empresa Municipal da Viver Santarém e o novo contrato programa foram reprovados com os 4 votos do PS e três votos favoráveis dos vereadores do PSD, incluindo Nuno Serra que na votação da anterior reunião se tinha abstido.

O presidente Ricardo Gonçalves voltou a mostrar a sua irritação pelo chumbo da sua proposta, pretendendo “assacar responsabilidades ao PS pelo que acontecer à gestão da Viver Santarém”. Ao que Rui Barreiro devolveu que “a gestão da Câmara e das empresas não é da responsabilidade do PS”. O PS justificou o chumbo da proposta de nova administração da Viver Santarém com a discordância pela forma como este processo tem sido conduzido. Recorde-se que os vereadores socialistas disponibilizaram-se no início do mandato para integrar, sem remunerações, as administrações das empresas municipais, ao que o presidente Ricardo Gonçalves recusou.

O presidente Ricardo Gonçalves adiantou que a proposta, mesmo chumbada, vai seguir para a assembleia municipal, e prometeu apresentar uma nova proposta de conselho de administração no início de 2018.