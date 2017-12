Como apoiar a menina Beatriz a lutar com a paralisia cerebral

A menina chama-se Beatriz Morgado e tem paralisia cerebral. De três em três meses precisa de fazer tratamentos que custam cerca de 5 mil euros cada. O Estado apoia com pouco mais de 200 euros. Por isso, a família tem procurado inúmeras formas de ajuda e recentemente o músico Pedro Dionísio e muitos outros amigos juntaram-se e gravaram um videoclip para apelar ao apoio e divulgar a mensagem de esperança para esta criança do cinco anos de Vila Nova da Barquinha. No nosso site pode ver o vídeo e conhecer como pode ajudar.

Donativo para o IBAN PT50004554314029406016325

Toda a informação pode ser consultada na página oficial de Facebook de apoio à Beatriz