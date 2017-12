Abrantes integra “Família do Futebol”: mais seguro e mais saudável

A Câmara Municipal de Abrantes (CMA), a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Associação de Futebol de Santarém (AFS) assinaram no dia 16 de dezembro de 2017, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um acordo que enquadrará centenas de praticantes de recreação e lazer, nas modalidades de futebol, futsal e futebol de praia, na família do futebol federado. Assinaram o protocolo a presidente da Câmara, Maria do Céu Albuquerque, o presidente da FPF, Fernando Gomes e o presidente da AFS, Francisco Jerónimo.

A parceria vem assegurar mais condições de segurança e saúde aos participantes nas provas organizadas, quer pelo município (como são os casos dos torneios de veteranos e de escolinhas), quer pela AFS, uma vez que a prática da modalidade, ainda que de forma amadora, passa a ser balizada pelos critérios da Federação, incluindo a obrigatoriedade de seguro desportivo e exame médico.

O secretário de Estado da Juventude, João Paulo Rebelo, presente na cerimónia, homologou o protocolo.

Francisco Jerónimo, que elogiou o concelho de Abrantes pelo dinamismo e investimento no desporto, anunciou a criação de um grupo de trabalho que terá a missão de acompanhar este processo de integração de praticantes informais de futebol nos concelhos com protocolos já estabelecidos.

Já Fernando Gomes aludiu ao compromisso da FPF, no âmbito deste protocolo, na qualificação dos agentes desportivos, através da formação dos mesmos e, na modernização das infraestruturas de base, “essenciais ao desenvolvimento do futebol de formação”.

Para a presidente da Câmara, a adesão de Abrantes ao projeto “Família do Futebol” consolida “o investimento nas pessoas, quer na formação desportiva enquanto potenciadora de formar cidadãos, quer na vertente da formação de atletas de competição”. Frisando que: ”o desporto tem de criar igualdade de oportunidades”, Maria do Céu Albuquerque disse que em Abrantes, “entendemos o desporto como fator distintivo”, como forma, também de atrair eventos desportivos com cariz turístico.