Pista de Gelo anima miúdos e graúdos em Coruche

O programa de natal da Câmara Municipal de Coruche tem como grande novidade este ano, a Pista de Gelo Ecológica, localizada no coração do centro histórico da vila, na Praça da Liberdade, junto ao edifício dos Paços do Concelho.

Esta pista que tem feito as delícias de miúdos e graúdos irá estar disponível no horário das 11h00 às 19h00 até ao próximo dia 28 de dezembro (exceto no dia 25 de dezembro que estará encerrada)

Para utilizar este pista, que não necessita de energia elétrica ou de água para funcionar e por isso mesmo ecológica, basta apresentar um talão de compras (sem valor mínimo pré-estabelecido) em estabelecimento de comércio a retalho ou restauração, do concelho de Coruche.

Junto à pista de gelo pode encontrar também a tenda do Pai Natal onde estão disponíveis atividades para as crianças. Aqui terão a oportunidade de brincar às pinturas faciais, ouvir a leitura de contos e outras animações natalícias, de modo a que os pais e avós possam fazer as suas compras com toda a tranquilidade.

Para os menos radicais, está também disponível o comboio de Natal, para passear pelo centro histórico da vila, até ao próximo dia 24 de dezembro, no horário 15h00/18h00 com entrada livre, estando a manhã reservada para Instituições e Associações de Coruche.

Recordamos que se encontra a decorrer a campanha “No Natal Comércio Tradicional” até ao próximo dia 6 de janeiro de 2018.

Por cada 15 euros em compras realizadas no comércio local é entregue ao cliente uma senha de participação devidamente carimbada pelo comércio aderente que o habilita a prémios em vouchers de compras cujo valor do primeiro prémio é de 1 000 euros!

Os restantes prémios correspondem aos seguintes valores:2º Prémio: 600 euros em compras; 3º prémio: 300 euros em compras; 4º Prémio: 200 euros em compras; 5º prémio: 150 euros em compras; 6º ao 10º prémios: 100 euros em compras; 11º ao 15º prémios: 50 euros em compras.

O sorteio desta campanha irá realizar-se no dia 12 de janeiro, pelas 14.30h, no auditório do Museu Municipal de Coruche.