Espuma dos dias – Presépios

O Sr. José Pimenta vende e compra antiguidades e velharias. Também se dedica à arte de esculpir em calcário, concedendo particular atenção ao presépio e figuras religiosas. Se num relance distingue a originalidade de uma peça, à arte de conceber presépios consagra todo o tempo disponível de forma a satisfazer o seu gosto artístico, não lhe trazendo preocupações de maior o de outrem, muito menos os ismos deste e do outro, tem a noção cerrada do que é a arte popular em pedra ou em barro, ele pode ser acusado de artista ingénuo, não pode é ser acusado de parvo.

À sua loja de Antiguidades (Dickens) e oficina localizada no centro de Rio de Moinhos (Abrantes) chega muito boa gente envergando roupagens atafulhadas de galões e estrelas, ouve educadamente, sorri sossegado, sem levantar a voz explica as razões e simbolismos das esculturas, ao modo do criador que concebe por instinto manejando o cinzel, o martelo, o ponteiro e o buril à medida de debastar a pedra e dar-lhe a forma pretendida.

Dos blocos de calcário saem presépios de vários tamanhos, as figuras mostram-se risonhas, de tal modo que os dominicanos teriam dificuldade em perguntarem e exclamarem ironicamente: esta é que é a companhia de Jesus?!

De todos os temas cristãos tratados pelos escultores portugueses penso ser a Natividade o mais representado, presépios gigantes, lembro Machado de Castro, a presépios minimalistas, encontramos figurações de grande doçura que agradam a citadinos e a rurais. Ora, os presépios de José Pimenta têm esse condão, o de continuarem uma humilde e simples representação do Menino nas palhas deitado. O nascimento de Cristo num palheiro é significante da Igreja serva e pobre como escreveu Ives Congar, de marcante religiosidade de inspiração medieval em detrimento dos ouropéis do Renascimento até aos dias de hoje, com a excepção dos artistas e artesãos desajustados do comércio e das trocas a esmo.

O nascimento do Menino, a Circuncisão, a purificação da Mãe, a apresentação no Templo, são temas conexos, a Adoração dos Pastores e a Adoração dos Reis Magos são elementos constativos do Presépio. O Escultor no seu peculiar estilo de aprender fazendo, naturalmente, ao modo de escultor a dizer ao Mundo não ter culpa de também ele ousou dar à luz a figuras de enorme projecção do Ocidente. Em época de fundamentalismos escorados no fanatismo, os seus Presépios, entendo-os quais mensageiros de paz a todos os Homens de boa vontade e amigos da concórdia.

Armando Fernandes