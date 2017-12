Alcanena: Grande descarga poluente na nascente do rio Alviela

Esta sexta-feira à noite verificou-se mais uma grande descarga poluente na nascente do rio Alviela, nos Olhos de Água, em Alcanena.

As águas do rio, na zona da praia fluvial, apresentavam-se cobertas de espuma e sentia-se no ar um cheiro semelhante ao que se sente quando se entra num lagar. Uma situação acompanhada no terreno pelo jornal O Ribatejo à saída de uma sessão comemorativa dos 10 anos da criação do Centro Ciência Viva do Alviela e durante a qual a presidente da Câmara de Alcanena afirmou o seu “lamento e tristeza” por assistir a esta siuação, sobretudo depois dos investimentos efetuados nesta praia fluvial e no esforço realizado na promoção das virtudes ambientais do concelho.

Fernanda Asseiceira afirmou também que já contatou municípios vizinhos, sem especificar quais, porque se suspeita que se trate de poluição proveniente de fora do concelho, com origem em lagares de azeite e que terão enviado efluentes para dentro de algares e, por isso, surgir esta água poluída na nascente do Alviela, que é influenciada pelas águas que descem a encosta do maciço calcário estremenho.

O que se verifica no terreno é a continuidade da poluição, com maior intensidade no período noturno e com uma dimensão que já faz temer novas acumulações poluentes nas freguesias de Vaqueiros e Pernes, martirizadas durante anos pela poluição do rio.