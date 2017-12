Vinhos do Tejo com aumento de produção e colheita de excelência em 2017

A colheita de 2017 dos vinhos do Tejo está boa e recomenda-se. Quem o afirma é o diretor-geral da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo – CVR Tejo, Eng.º João Silvestre, que nos fala no aumento da produção da região que supera os 63 milhões de litros, dos quais 25% já são vinhos certificados, indicador de qualidade que abre portas às exportações que já representam 40% das vendas.

“Não sentimos no Ribatejo – pela proximidade do rio – os mesmos efeitos da seca que afetaram as produções de outras regiões do país, e estamos também em contraciclo com as quebras de produção sentidas na Europa, principalmente em Espanha e Itália que sofrem perdas significativas de produção”, afirma-nos o Eng.º João Silvestre. Perante o cenário de escassez, prevê-se um aumento dos preços, o que faz antever que 2018 seja um ano muito promissor para os vinhos da região.

Segundo a CVR Tejo, a produção da região ultrapassa este ano os 63 milhões de litros, superando em 13 milhões de litros a colheita de 2016. Com 16 milhões de litros certificados pela CVR Tejo, as exportações já representam mais de 40% das vendas da região.

O presidente da CVR Tejo sublinha que a par do crescimento da produção verifica-se também um aumento da qualidade dos vinhos do Tejo da colheita de 2017 que são excelentes. “Já começámos a certificar os vinhos brancos que estão com uma qualidade excelente, beneficiando também do tempo seco e quente em que se fizeram as vindimas e o mesmo se poderá dizer dos tintos”, adianta.

João Silvestre sublinha que os vinhos certificados aumentam 10% em relação ao ano passado, mas ainda assim, só 25% da produção de vinho da região é certificada, o que revela um potencial enorme de crescimento. A certificação dos vinhos é uma exigência do mercado externo e essa é a aposta da CVR Tejo, de acordo com o estudo estratégico que vem implementando desde há 2 anos. “Estamos a investir em seis grandes mercados: Brasil, Estados Unidos da América, China, Reino Unido, Polónia e Alemanha, e estamos a verificar excelentes resultados principalmente fora da Europa, com destaque para o Brasil, onde as vendas cresceram 100%, ultrapassando 1 milhão de litros exportados”, afirma João Silvestre.

Quanto ao mercado nacional, o presidente da CVR Tejo salienta que “ainda existe um preconceito com os vinhos do Tejo, continuando o país rendido ao Douro e Alentejo, o que dificulta a afirmação dos nossos vinhos, mas estamos no bom caminho”.

Segundo a CVR Tejo, em 2016 entre medalhas de ouro e de prata foram nada menos que 150 os troféus conquistados pelos vinhos do Tejo nos mais prestigiados concursos internacionais, e 75 medalhas de ouro e prata no concurso de Vinhos de Portugal e no Concurso de Vinhos Engarrafados do Tejo.