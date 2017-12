Santarém – Poluição do rio Tejo vai dar assembleia municipal temática

“O PSD pretende realizar uma assembleia municipal extraordinária para debater os problemas da poluição do rio Tejo”, afirmou o presidente Ricardo Gonçalves, em resposta à intervenção do vereador do PS Rui Barreiro que questionou a Câmara sobre o que está a pensar fazer em relação à questão do rio Tejo.

“Já tive oportunidade de falar com o 1.º Ministro, para lhe realçar a importância de dar prioridade ao investimento no rio Tejo, nos próximos anos, atendendo ao facto de ser já o último dos rios internacionais que ainda não mereceu a atenção devida por parte dos sucessivos governos e por isso merece agora ter um programa comunitário dedicado”, declarou Rui Barreiro, considerando que “Santarém, como capital de distrito, tem a obrigação de fazer bandeira com o rio Tejo e de procurar envolver os municipais da região nesta luta para acabar de vez com o esquecimento a que o rio está votado”. Para o vereador socialista, “o rio Tejo é muito mais do que o problema da poluição, há um enorme potencial por explorar em termos turísticos, económicos e culturais”.

Rui Barreiro desafiou ainda o presidente e o executivo a serem mais reivindicativos junto da administração central e a dar a atenção devida ao rio Tejo. Sugeriu também “o envolvimento de todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal e não apenas a visitas dos eleitos do PSD aos afluentes do nosso Tejo”.

Registe-se que a Câmara Municipal de Santarém organizou no dia 6, uma viagem de barco no Tejo, com saída da Ribeira de Santarém e destino à Foz do Rio Alviela, onde ficaram barrados pela elevada concentração de jacintos de água, que impediu a circulação das duas embarcações, uma dos Bombeiros Municipais e outra dos Bombeiros Voluntários. Das tripulações dos dois barcos fizeram parte Ricardo Gonçalves, presidente da CMS, e os vereadores Inês Barroso, Jorge Rodrigues e Ricardo Rato, a coordenadora da Equipa Multidisciplinar de Ação para a Sustentabilidade (EMAS) da CMS, Maria João Cardoso, o geólogo e investigador da Universidade de Évora, Carlos Alberto Cupeto, e o fotógrafo de natureza José Freitas.