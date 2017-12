Santarém – Candidato do PSD com avença de 3.600 euros

Foi tornado público na sessão de Câmara de Santarém de segunda-feira passada, que Marco Aurélio Torres, o candidato derrotado do PSD à Junta de freguesia dos Amiais de Baixo, foi contratado, em regime de avença para a área do desporto, por dois meses de contrato pelo valor de 3.690 euros. Apesar do assunto ter sido apenas inscrito para conhecimento dos vereadores, no âmbito de uma lista de prestações de serviços celebradas com a autarquia, esta avença mereceu críticas do PS. Os vereadores socialistas criticam o facto desta avença não incluir o currículo de Marco Aurélio Torres. “Queremos ver o contrato de prestação de serviços e o currículo, e pedimos também a listagem de todos os contratos realizados entre a última reunião do mandato anterior e a primeira deste mandato, informação que é obrigatória por lei, mas que ainda não recebemos.”, declarou Rui Barreiro.