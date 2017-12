Futebol – Soccer Scalabis com almoço solidário e segue para o apuramento do campeão

A Associação Soccer Scalabis organizou, no passado fim-de-semana, um almoço solidário, no Lar dos Rapazes da Santa Casa da Misericórdia. “O evento correu na perfeição, nesta época tão importante para as crianças, onde pequenos gestos fazem a diferença, havendo o convívio e a boa disposição, entre os jovens daquela instituição e os atletas do nosso Clube, sendo que alguns daqueles jovens também são nossos atletas”, refere a nota do clube. Quanto aos resultados das equipas, é de destacar o apuramento para a fase de Campeão da I Divisão Distrital, da equipa de Iniciados, quando ainda faltam 3 jornadas para o términus da 1ª Fase, após uma brilhante goleada por 7-0, frente ao G.D. Coruchense. No próximo fim-de-semana, todas as equipas de competição entram em acção. Sábado, dia 16, os infantis recebem no Campo da Ribeira pelas 9h30 o União de Almeirim e às 11h é a vez dos sub-10, receberem também o União de Almeirim. No Domingo dia 17, jogam as equipas de Futebol 11, com os Juvenis a receberem pelas 10h, a Académica de Santarém “B”, e os Iniciados a jogarem em Benavente.