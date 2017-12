Roberto Velay é da Galega ponta de Finisterra, amigo e proprietário da Taberna, uma casa da cultura a meias com os comes-e-bebes. Livros, discos, jornais e revistas, lembranças de navegantes e peregrinos, e um sorriso aberto logo à entrada, eis o que sempre nos espera. Ora, se é Natal, a conversa resvalou para este Advento de défice religioso e basto consumismo. Sabendo-o um amante dos expoentes da língua portuguesa embicou-se, e bem, para Torga e aquele conto de Natal do pedinte Caguinchas. Que, enregelado à neve, entrou capela adentro e aqueceu-se na fogueira improvisada com o andor da procissão. E agarrou nas figuras do presépio exclamando: “Consoamos aqui os três – disse, com a pureza e a ironia de um patriarca. – A Senhora faz de quem é; o pequeno a mesma coisa; e eu, embora indigno, faço de S. José.” Só um Torga era capaz de uma coisa destas, subvertendo o sagrado com um humor de mestre. E o Velay descreveu o Natal ali, em Finisterra. “Trazemos uma caixa de papelão, há mais de trinta anos na casa dos trastes, em que guardamos bem empacotadinhos, em papel de jornal, cada janeiro (o natal em Espanha é nos Reis), as figuras do presépio”. E contou que desenrolou a cabana, o São José, a Virgem, o Menino, a mula, o boi, o anjo, o lenhador, a mulher que lava no rio, a ponte, o moinho, e por aí a fora!… Mas, exclamou ele, o raio é que lhe faltaram os camelos, foi o ano passado, e nunca mais lhe puseram a vista em cima. “Sabes, Arnaldo, como vão agora os Reis Magos trazer os xoguetes (brinquedos) aos miúdos?” E ria-se escancarado por detrás do farto bigode! Respondi-lhe que ficaria mais barato deixar de fora os Reis Magos, pois, se não há transporte, não há regalos (prendas) para ninguém”. “Boa ideia, já nem os procuro, fica mais baratinho!”, assentou o sovina do Galego. Entretanto, lembrei o Natal na nossa Santarém: vai-se ao musgo, dispõem-se as figuras, mas quem dá as prendas é o Menino Jesus. O que não se percebe, o coitadinho só de fralda, arrepiado com frio, com tal missão. Risota pegada e mais um copo: Viva o Natal!

Arnaldo Vasques