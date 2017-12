A árvore e a floresta

Portugal despertou para o caso Raríssimas, que espelha o que ocorre em muitas das Instituições Particulares de Solidariedade Social no nosso País. Como inúmeros já afirmaram, no entanto, não se deve tomar a árvore pela floresta; e creio que esse princípio nos obriga a prestar uma justa homenagem a todas as pessoas e IPSS que desempenham um trabalho meritório, sem prebendas e sinecuras, sem abusos de confiança, infidelidades e tráficos de influência, no apoio àqueles que mais necessitam. Ainda assim, isso não significa que não seja fulcral apertar os atilhos à fiscalização destas associações do terceiro sector e perceber que, em diversas e sinistras circunstâncias, são instrumentalizadas para criar redes de troca de favores e fomentar o que, no âmbito da política local, costumamos apelidar de caciquismo. Quanto aos pormenores dos acontecimentos acima aludidos, opinarei quando se souberem os resultados das forçosas averiguações. Entrementes, os tremores arrebatados do escândalo desequilibraram um secretário de Estado, fazendo-o cair – e bem! –, o que logo promoveu uma célere, diria coruscante, substituição de incumbente. A actual secretária de Estado da Saúde é, por conseguinte, Rosa Matos Zorrinho, senhora que partilha o tálamo conjugal com Carlos Zorrinho, deputado ao Parlamento Europeu. Eu não sou daqueles que considera que os laços de sangue são, por si mesmos, motivo de exclusão para funções e cargos públicos – tudo depende das situações –; mas não consigo evitar o raciocínio de que o PS se está a transformar numa agência de empregos sustentada por uma mentalidade de clã: atentem à quantidade de gente escolhida que é cônjuge, pai, mãe, filho, primo, de outros nomeados! Neste cenário turbulento, não haveria uma alma devota, com competência para as tarefas em mãos, órfã de elos de parentela a figuras relevantes da estrutura partidária socialista? O excesso descredibiliza…

João Salvador Fernandes