Águas do Ribatejo inaugura duas ETAR e anuncia novas empreitadas em dia de aniversário

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo assinalou este dia 13 de dezembro o seu 10.º aniversário com a inauguração de duas estações de tratamento de águas residuais (ETAR) em Samora Correia e em Benavente. A administração anunciou ainda novas empreitadas em Torres Novas e Benavente.

Esta empresa, criada há 10 anos exclusivamente com capitais dos municípios que aderiram para gerir os sistemas de abastecimento de água e de saneamento e que abrange atualmente uma população de 150 mil pessoas, comemorou o aniversário numa cerimónia que contou com a presença dos ex-presidentes das Câmaras Municipais de Benavente, Coruche, Alpiarça e Chamusca, alguns dos protagonistas na génese do projeto.

Também lá estiveram o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, o presidente da ERSAR (entidade reguladora), Orlando Borges, e o ex-ministro do Ambiente (2005-2009) Francisco Nunes Correia e ainda o presidente do Grupo de Apoio ao PENSAAR 2020, Diogo Faria de Oliveira.

O presidente da Câmara de Coruche, e também do Conselho de Administração da Águas do Ribatejo, Francisco Oliveira, disse à Lusa que os investimentos neste dia inaugurados – as ETAR da Murteira e da Quinta do Papelão — e o outro projeto que teve o lançamento da primeira pedra neste dia – a ETAR de Samora Correia (um investimento de 4,6 milhões de euros) – estão enquadrados “no esforço de recuperar o défice de cobertura em matéria de saneamento, numa vez que a região está razoavelmente bem dotada em termos de abastecimento de água”.

O autarca salientou que a empresa tem vindo a investir em equipamentos “topo de gama”, distinguindo-se ainda pela aposta na inovação, de que é exemplo o projeto “Watersense”, que lidera e desenvolve em parceria com o Instituto Superior Técnico e várias entidades da União Europeia para “estudar a qualidade dos recursos aquíferos através de um biossensor que recolhe informação biológica e química da água subterrânea e superficial em tempo real”.

Francisco Oliveira adiantou que prossegue “o namoro” com outros dois municípios da região — Santarém e Golegã -, uma vez que a empresa tem capacidade para servir um universo entre os 200 mil e os 250 mil clientes, ganhando todos com a escala que a Águas do Ribatejo passaria a ter.

A Águas do Ribatejo integra os municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.