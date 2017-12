Idália Serrão – PS quer explicações do ministro Vieira da Silva no Parlamento sobre o caso Raríssimas

A deputada socialista Idália Serrão anunciou que o Grupo Parlamentar do PS vai requerer a audição Parlamentar do ministro Vieira da Silva para dar todas as explicações sobre o caso relacionado com as suspeitas de gestão danosa na associação Raríssimas, salientando a importância do trabalho desenvolvido pelas IPSS e a necessidade de salvaguardar a relação do Estado com estas instituições.

“O PS deixa aqui uma mensagem de apoio e de confiança nas Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) que desenvolvem um trabalho de complementaridade face ao Estado. As IPSS prestam às famílias um apoio inexcedível e imprescindível”, afirmou a deputada e ex-secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação no Parlamento.

Na sequência das suspeitas sobre a associação Raríssimas, Idália Serrão justificou a decisão de requerer a audição do Ministro do Trabalho e da segurança Social pela necessidade do “esclarecimento efetivo deste caso”, à volta do qual existe neste momento “todo um alarme social”.

“A relação entre o Estado e as IPSS, de forma alguma, pode ficar fragilizada ou beliscada. O trabalho que as IPSS fazem ao nível do apoio às famílias é de tal forma sério que não devem subsistir dúvidas”, defendendo, contudo, que o Estado deverá reforçar as ações de fiscalização destas instituições.

“Devemos retirar os ensinamentos no sentido de aprofundar os mecanismos de acompanhamento e de reforço das atenções e das cautelas em relação às IPSS que gerem dinheiros públicos, assim como expetativas e necessidades das famílias. Depois de apurados os factos, quem tiver que ser responsabilizado que seja responsabilizado”, afirmou.