Águas do Ribatejo comemora 10 anos

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo está a assinalar esta quarta-feira 10 anos de existência com uma manhã de reflexão sobre a sua própria história e percurso na região, culminando com a apresentação do Relatório de Progresso do PENSAAR 2020, no Centro Cultural Samora Correia.

09.00h – Receção dos participantes

09.30h – Sessão de abertura

? Carlos António Pinto Coutinho – Presidente da Câmara Municipal de Benavente

? Francisco Silvestre de Oliveira – Presidente do Conselho de Administração da AR – Águas do Ribatejo, EM, S.A.

? Carlos Martins – Secretário de Estado do Ambiente

10.00h – Mesa redonda: “A criação da AR: obstáculos, desafios e expectativas”

Moderador: José Henrique Zenha

Oradores

? António José Ganhão – Vogal do Conselho de Administração da AR entre 2007 e 2013;

? António Torres – Secretário Executivo da CIMLT;

? Dionísio Mendes – Vogal do Conselho de Administração da AR entre 2007 e 2013;

? Joaquim Rosa do Céu – Presidente do Conselho de Administração da AR entre 2007 e 2008;

? Sérgio Carrinho – Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AR entre 2008 e 2013.

11.00h – Pausa para café

11.15h – Mesa redonda: “O setor da Água em Portugal: que perspetivas para o futuro?”

Moderador: João Simão Pires

Oradores

? Diogo Faria de Oliveira – Presidente do Grupo de Apoio à Gestão do PENSAAR 2020;

? Francisco Nunes Correia – Professor do Instituto Superior Técnico;

? Orlando Borges – Presidente do Conselho de Administração da ERSAR.

12.15 h – Sessão de apresentação do Relatório de Progresso do PENSAAR 2020

? Diogo Faria de Oliveira – Presidente do Grupo de Apoio à Gestão do PENSAAR 2020

13.00h – Sessão de Encerramento presidida pelo Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins

13.15h – 14.30h: Almoço