Vereadores do PS chumbam nova administração da Viver Santarém

A proposta de nova administração da empresa municipal Viver Santarém foi reprovada com os quatro votos contra dos vereadores do PS, uma abstenção do vereador do PSD Nuno Serra e apenas um voto a favor de Ricardo Rato, do PSD.

A contabilidade do presidente da Câmara saiu furada e de nada lhe vale ter a maioria absoluta para nomear as administrações das empresas municipais.

Ricardo Gonçalves julgava que eram “favas contadas”, mas bastaram os quatro votos contra dos vereadores do Partido Socialista para reprovar a proposta de constituição da nova administração da empresa municipal Viver Santarém. Isto porque o presidente Ricardo Gonçalves e os vereadores do PSD Inês Barroso e Jorge Rodrigues, estando indicados para os lugares de presidente e vogais da administração, ficam legalmente impedidos de votar assuntos relacionados com a empresa municipal.

Rui Barreiro justificou o voto do PS com o argumento de que os vereadores socialistas ofereceram a sua disponibilidade, no início deste mandato, para participar nas administrações da Viver Santarém, sem remunerações, proposta que não foi aceite pelo presidente Ricardo Gonçalves.

De igual modo, os vereadores do PS criticaram o facto de outros nomes propostos pelo PSD para os órgãos sociais da empresa municipal não virem acompanhados do respetivo currículo. “Conhecemos o presidente e os vereadores, mas não sabemos quem são os outros elementos propostos, pois nem currículo apresentam”, disse Rui Barreiro.

A proposta do PSD incluía os nomes de Alfredo Silva, para presidente da assembleia geral da empresa, e de Gilberto Leandro e Vasco Tomás para secretários.

O chumbo da proposta irritou sobremaneira o presidente da Câmara de Santarém que considerou uma “incoerência do PS, pois no início do mandato disse que se iria abster nas propostas de nomeação, e agora aproveita o facto de três de nós não poderem votar para chumbar a proposta, ou seja, é a politiquice habitual”.

Ricardo Gonçalves pretende agora responsabilizar o PS pelo resultado desta votação que inviabiliza a nomeação do novo conselho de administração da empresa municipal Viver Santarém. “Não havendo conselho de administração da Viver Santarém, os problemas que possam existir são da responsabilidade do PS”, declarou Ricardo Gonçalves, visivelmente surpreendido com este revés que não esperava sofrer, no conforto da sua maioria absoluta na Câmara. E o pior é que o mesmo poderá voltar a acontecer quando for apresentada a proposta da nova administração da empresa municipal Águas de Santarém.