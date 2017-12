Santarém – Agricultura biológica em debate na Escola Superior Agrária

O auditório da Escola Superior Agrária de Santarém vai ser palco de uma mesa redonda sobre Agricultura Biológica que terá lugar no dia 14 de dezembro, a partir das 9h00. Esta mesa redonda será acompanhada com uma minifeira para mostra e venda de produtos biológicos dos/as agricultores/as participantes. Seguir-se-á um momento de análise de possibilidades de ações conjuntas para a promoção de modos de produção biológica e consumo de produtos bio. A iniciativa contará com a participação dos estudantes e docentes das áreas da agricultura biológica da Escola Superior Agrária de Santarém e animação comunitária da Escola Superior de Educação de Santarém, estando disponível para toda a comunidade interessada.