Rui Rio em ação de campanha em Santarém esta quarta-feira

Rui Rio continua a ronda pela candidatura à presidência do PSD, já na segunda volta a Portugal desta campanha, depois de ter concluído, na semana passada, a primeira visita a todos os distritos de Portugal Continental e Ilhas. Já esta quarta-feira, 13 de dezembro, desloca-se à cidade de Santarém, para novo encontro com os militantes do distrito, a realizar no Santarém Hotel, Avenida Madre Andaluz, pelas 21h15.

Rui Rio prossegue assim com a apresentação das linhas estratégicas da sua candidatura ao futuro do PSD e do país, debatendo com os militantes os principais problemas que afetam neste momento o partido e a política portuguesa, agora que vamos entrar no decisivo último mês de campanha para as eleições diretas de 13 de janeiro de 2018.