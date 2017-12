Hóquei em patins – UF Entroncamento goleou Estremoz e sobe ao 9.º lugar

Na 4.ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 3.ª divisão, Zona C, Séniores Masculinos, o UF Entroncamento venceu a formação do CF Estremoz por concludentes 9-1. A superioridade da equipa unionista nunca esteve em causa, com o placard ao intervalo a registar uma vantagem de 4-1. Com esta vitória o UFE ascendeu ao 9.º lugar, com 3 pontos.

Resultados:

Séniores – UF Entroncamento – CF Estremoz – 9-1

Juniores – GC Odivelas – UF Entroncamento – 7.4

Iniciados – UF Entroncamento – HC “Os Tigres” – 2-6

Próximos jogos

6ª feira, dia 15

21H00 – juniores – UF Entroncamento – J Ouriense

domingo, dia 17

(hora a definir) – juniores – AED Física – UF Entroncamento

16H00 – séniores – UD Vilafranquense-UF Entroncamento

Secção de Futsal

As equipas unionistas conseguiram um saldo bastante positivo, averbando duas vitórias e um empate.

Resultados:

Benjamins – Laranja Mecânica FC – UF Entroncamento – 2-3

Iniciados – NS Torres Novas – UF Entroncamento – 4-5

Infantis – UF Entroncamento – AD Cruz Cristo – 1-1

Próximos jogos:

domingo, dia 17

09H30 (pav Nave Santarém) – Infantis – V Santarém – UF Entroncamento

15H00 (pav. Albano Mateus) – iniciados – UF Entroncamento – Almeirim FC

16H30 (pav. Albano Mateus) – benjamins – UF Entroncamento – CR Casal do Grilo