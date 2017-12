Serão raríssimas estas situações?

Eu gostaria que, no meu país, a assistência aos carenciados, aos doentes crónicos, aos que não tenham posses, aos idosos, aos indigentes sociais, enfim a todos os que precisassem de auxílio para terem uma vida minimamente digna, fosse da total responsabilidade do Estado. Diretamente e não por interpostas organizações ditas privadas (IPSS).

Reconheço na grande maioria das IPSS um extraordinário valor e a ação de uma enorme quantidade de pessoas que, apenas e só por voluntarismo e filantropia, continuam a dar o seu melhor e a prescindir de conforto pessoal, familiar e material, para continuar obras que deveriam ser da total responsabilidade do Estado.

A quase totalidade destas IPSS (Misericórdias, Lares, Associações, etc.) são geridas por voluntários sem qualquer preparação técnica ou académica para exercer funções de direção neste tipo de organizações. Usam a sua capacidade de trabalho e a sua intuição cimentada pela experiência de vida e pelo bom senso que, geralmente em instituições de pequena dimensão, são suficientes para o êxito de uma gestão aceitável e com resultados positivos.

O problema coloca-se quando há que gerir orçamentos de média ou grande dimensão e onde o profissionalismo exigido na direção das muitas valências existentes em cada instituição (recursos humanos, contabilidade, tesouraria, compras, etc.), é supervisionado e dirigido por uma gestão amadora de bem-intencionados (grande parte) e de voluntários eleitos também por gente boa da comunidade que acredita na capacidade dos candidatos. Nestes casos será muito difícil impedir a entrada em funções de gestão de indivíduos com poucos escrúpulos ou que venham a aproveitar-se e a deslumbrarem-se com o poder e com o acesso fácil a todo um conjunto de mordomias e de facilidades proporcionados por um mandato formalmente democrático, mas que é, na maioria dos casos, atribuído por exclusão de partes. Isto é, cada vez mais se torna difícil haver voluntários e a muito custo se consegue uma lista para os órgãos sociais das IPSS, porque, também cada vez mais é difícil mobilizar gente boa que se disponibilize a gerir instituições onde só encontrará problemas, dificuldades, insuficiência de meios e uma responsabilização que, para todos os efeitos, é criminal.

O voluntariado, nestas condições, não terá futuro. Primeiro porque será cada vez mais difícil que as boas vontades desinteressadas, se sujeitem a um estatuto de potencial arguido em função de atos de gestão, muitas vezes dependentes de terceiros não controláveis; segundo porque, também cada vez mais, haverá candidatos a certos lugares de responsabilidade nestas organizações, que nada terão a ver com puro voluntariado ou com filantropia, mas apenas como janelas de oportunidade para tratar das suas vidinhas.

Por tudo isto, não tenho dúvidas que, num futuro próximo, a gestão destas IPSS terá que ser profissionalizada e da total supervisão do Estado. Com gestores nomeados e com salário adequado às responsabilidades e dimensão de cada instituição, mas responsabilizados e, então sim, sujeitos à obrigatoriedade da boa gestão dos dinheiros públicos e às consequências legais do seu incumprimento.

O caso da Raríssimas é apenas um de entre outros possíveis num vasto universo de milhares de instituições pagas por todos os contribuintes, não só através dos impostos, mas também através de subsídios e peditórios regulares, aparentemente controlados e de boa índole filantrópica. O risco de gente como aquela presidente se colocar à frente de instituições prestigiadas e de interesse público inquestionável, é uma realidade cada vez mais provável.

A existência e manutenção deste tipo de IPSS é uma questão política que um dia terá que ser discutida e reformulada.

Armando Leal Rosa

Santarém, 11 de Dezembro de 2017