Santarém – Teatro Sá da Bandeira recebe performance “Justificação”

“Justificação” é o próximo espectáculo que vai estrear no Teatro Sá da Bandeira, nos próximos dias 15 e 16 de dezembro, pelas 21h30. Uma performance de Ricardo B. Marques com Silvana Ivaldi.

Neste espectáculo, com lotação limitada, existe um conflito gerado por uma imagem que convoca aqueles que a construíram a discutir sobre ela. Se na arte existem obras que são catedrais, pode, ou quer, um espectáculo de teatro fazer-se monumento? Do ponto de vista da representação, um monumento, atravessa todos os níveis das civilizações, está em lugar da história, mas deixa ao narrador o papel de a elaborar e posicionar no mundo. “Justificação” é um trabalho que pretende explorar o absurdo da ação, isto é, da ineficácia das ideias.

Uma performance com produção de Mazeweg. O bilhete tem o custo de 5€. As reservas são feitas para o email tsbgeral@gmail.com para o número 243 309 460. Os bilhetes estarão à venda na bilheteira do Teatro Sá da Bandeira uma hora antes do espectáculo.