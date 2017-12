Município de Coruche programa peça de teatro para os mais novos

A peça de teatro “A Casa de Chocolate” vai ser apresentada esta terça-feira, no Salão Paroquial, para a comunidade educativa, em duas sessões (11h00 e 14h30). Trata-se de uma encenação de um dos mais célebres contos dos Irmãos Grimm adaptado para teatro musical, numa versão mágica e didática criada a pensar na infância, que nos leva numa viagem alucinante, através de um conto que encantou gerações, contando a história de Maria e João, que se perdem no bosque até encontrar a Casa de Chocolate. A Casa de Chocolate é o espetáculo mais doce do mundo. Uma parceria entre o Município de Coruche e o II Acto – Produções Artísticas, no âmbito da programação geral de Natal.