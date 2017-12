Melhor Aluno/Atleta – McDonald´s celebra 20 anos em Santarém e junta-se a iniciativa da AFS

A celebrar o 20.º aniversário do seu restaurante em Santarém, a MacDonald’s associa-se à Associação de Futebol de Santarém, na atribuição do “Prémio Mérito Académico McDonald’s” aos atletas do distrito de Santarém com melhor desempenho académico.

A Associação Futebol de Santarém atribui prémios de mérito escolar aos alunos/atletas inscritos nos escalões de Iniciados, juvenis e juniores nas modalidades de Futebol de 11 e Futsal (masculinos/femininos) que frequentam as escolas do distrito de Santarém do 7.º ao 12.º ano de escolaridade. Aliar os bons desempenhos escolares a um estilo de vida ativo entre os mais jovens, natravés da prática desportiva, são os objetivos deste prémio.

Este ano os premiados são: João Miguel P. Guedes, iniciado da Associação Académica de Santarém; João Afonso G. Cruz, juvenil da Associação Académica de Santarém; Rodrigo Costa Rosa, junior do Clube Desportivo Amiense.

Os prémios atribuídos pela Associação de Futebol de Santarém constam da entrega de um Diploma de mérito; um Voucher de material e dois bilhetes para um jogo em Portugal da Seleção Nacional.

As candidaturas foram entregues até 15 setembro deste ano.