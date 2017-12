Futebol – Seleção distrital afastada da UEFA Region’s Cup

A Seleção Distrital Seniores Masculinos ficou arredada da fase final do torneio UEFA Region’s Cup, após ter sofrido duas derrotas e apenas uma vitória nesta primeira fase que se realizou entre os dias 8 e 10 de dezembro.

A equipa ribatejana venceu o primeiro jogo por 2-0 frente a AF Leiria, com golos de Tiago Martins e Filipe Pereira. Já no sábado passado, a seleção da AF Santarém defrontou Guarda e perdeu por 2-1. O golo ribatejano foi marcado por Tiago Martins. Domingo, a Associação Futebol de Santarém jogou com Castelo Branco e perdeu por 1-0.

Com estes resultados, a seleção ribatejana não se apura para a Fase Final que se realiza entre 26 e 28 de janeiro de 2018, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, em Santarém.