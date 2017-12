Filipa Matieiro apresenta primeiro disco a solo no CC Cartaxo

Filipa Maltieiro, que há sete anos se apresentou no Centro Cultural do Cartaxo como artista emergente, afirma a importância de lançar o seu primeiro trabalho a solo neste mesmo palco – ao seu público, na terra que a viu nascer. O espetáculo terá início às 21h30 de dia 16 de dezembro, próximo sábado.

O álbum mantém o fado como base, mas integra influências do folclore, ao que não será estranho o facto de Filipa Maltieiro ter sido a partir dos 12 anos de idade, cantadeira da secção infantil do Rancho Folclórico do Cartaxo, associação cultural onde deu os seus primeiros passos no canto.

A fadista alia a sua carreira profissional, na área farmacêutica, à sua paixão pelo Fado, sendo presença assídua na Tasca do Xico e no Páteo de Alfama – deste último trará uma convidada especial para o espetáculo no Centro Cultural, a fadista Luísa Rocha, uma das novas vozes do Fado.

Filipa Maltieiro, sempre muito ligada às tradições da sua terra, é também membro da Escola de Fado do Centro Cultural Azambujense e participou em vários concursos, como a Grande Noite do Fado de Lisboa, em 2007 e 2008.

MÚSICA • M/6 • BILHETES 4 EUROS

INFO 243 701 600 [4.ª e 5.ª das 15h00 às 20h00, 6.ª e sábado das 15h00 às 22h00.

Em caso de eventos agendados ao domingo, a bilheteira funciona das 15h00 às 19h00.]

ou ccultural@cm-cartaxo.pt

As reservas são válidas até 24 horas antes do início do espetáculo e podem ser efetuadas por telefone ou por e-mail.