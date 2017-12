Dia internacional dos direitos humanos celebrado em Mação

O deputado do PSD Duarte Marques participou na celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que teve lugar no Agrupamento de Escolas Verde Horizonte de Mação, ou seja, regressei a casa. Uma organização do Clube Europeu da Escola que permitiu falar de direitos humanos, combate ao racismo, violência doméstica, acesso à educação, saúde e alimentação.